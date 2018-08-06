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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
06.08.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Özel izin alınmadan gezilemiyordu! Artvin Kalesi'yle ilgili flaş gelişme!

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Osmanlı ve Gürcü medeniyetinin izlerini taşıyan ancak askeri bölge içinde kaldığı için izin alınmadan gezilemeyen bin yıllık Artvin Kalesi, turizme kazandırılarak ziyarete açılacak.

Gürcü Krallığı tarafından 10. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen kale, şehir girişindeki Çoruh Nehrinin kenarında bulunan sarp kayalığın üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle doğa ve tarih meraklılarını kendisine hayran bırakıyor. Askeri alan sınırları içerisinde bulunduğu için özel izinle gezilebilen kalede, turistik ziyaretler gerçekleştirilemiyor.  

2004 yılında restorasyonu yapıldıktan sonra 2012 yılı içerisinde ışıklandırılan şehrin en eski tarihi yapısı özelliğine sahip kalenin, Artvin Belediyesi'nin girişimleriyle çevre düzenlemelerinin yapılmasının ardından ziyarete açılması planlanıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalenin kaya üzerine inşa edilmiş muhteşem bir yapı olduğunu söyledi. 

Kurt, yaklaşık bin yıllık bir geçmişi olan kalenin turizme kazandırılması için geçmiş yıllarda bir restorasyon yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: 

"Kalemizi turizme açabilmek için şuan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları gibi alt yapı çalışmalarının yapılması lazım. Bir miktar Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan ödenek çıkmış. Biz de kurum olarak hem teknik destek vereceğiz hem de restorasyon ihtiyacıyla ilgili gerekli yardımlarda bulunacağız. Bu kalemizi Artvin turizmine kazandırmak için Artvin Belediyemizle işbirliği halindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu süreç başlayacak." 

Kentte Artvin kalesinin dışında kazı çalışmaları tamamlanan Şavşat Kalesinde de restorasyon yapılacağını bildiren Kurt, buranın da turizme açılacağını söyledi. 

"Askeri alan içinde olduğu için korunmuş" 

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de geleceğini turizmde arayan bir kentin, turizme yönelik tüm değerlerini gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. 

Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi değerlere de sahip olduğuna işaret eden Kocatepe, "Artvin Kalesi de ilimizdeki onlarca değerden bir tanesi. Artvin Kalesi yıllarca ziyaret edilemeyen, uzaktan bakılamayan bir kale. Biliyoruz ki tarihi eserlerimize sahip çıkmadığımızda ya insan eliyle yok ediliyor veya bakımsızlıktan çöküp gidiyor. Askeri alan içinde olduğu için korunmuş ve dönem dönem de bakımları yapıldığı için sapa sağlam ayakta." 

Kocatepe, kalenin şehrin destinasyon merkezi olmasını istediklerine de işaret ederek, bu kapsamda kalenin öncelikle askeri alan sınırlarından çıkarıldığını ve yapılan projeyle 750 bin lira destek aldıklarını belirtti. 

Kalede bir dizi restorasyon gerçekleştirileceğine dikkati çeken Kocatepe, 2019 yılında Artvin Kalesi'nin artık uzaktan görünen bir yer değil, sürekli gezilen bir alana dönüşeceğini kaydetti.

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