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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
23.08.2018 - 21:33, Son Güncelleme:

Özel hayata müdahale değil iftira

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Özel hayata müdahale değil iftira

Eşinin izinsiz olarak maillerine girdiğini söyledi, özel hayatına müdahale edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ancak mail şifresini kendisinin verdiği ortaya çıktı. Aile Mahkemesi eşine iftira attığı gerekçesiyle G.K. adlı kadına 3 ay uzaklaştırma cezası verdi.

DAVA dosyasına göre G.K., 2 yıl önce evlendiği kocası M.O.K.’nin, “mail hesaplarına izinsiz girdiğini, buradan aldığı özel fotoğraf ve görüntüleri üçüncü kişilerle paylaştığı, aynı şekilde WhatsApp’ta bulunan görüntülerini de yine başkalarıyla paylaştığı, özel hayatına müdahale ettiği” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı M.O.K. hakkında 2018/74573 sayılı dosya numarasıyla soruşturma başlattı. M.O.K., savcılığa verdiği ifadesinde eşinin kendisine iftira attığını belirterek “Mail şifresini bana kendisi verdi. İzni olmadan hiçbir şekilde WhatsApp’ına veya mailine girmedim” dedi. M.O.K., eşinin mail şifresini kendisine verdiğine dair aralarındaki WhatsApp yazışmalarını da delil olarak gösterdi. M.O.K, kendisine “iftira” atıldığı iddiasıyla karşı suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME KOCAYI HAKLI BULDU

Cumhuriyet Savcılığı, kocayı haklı bulurak G.K.’nin suçlamalarıyla ilgili yeterli delil bulunamadığına hükmetti. Savcılık, “Yürütülen soruşturma neticesinde müştekinin (kadın) elektronik posta adresinin şifresini kendi rızasıyla şüpheliye (koca) verdiğini, kişisel veri sayılabilecek unsurları üçüncü kişilere aktardığına dair kesin delil elde edilemediği, bu nedenle koca hakkında dava açılmasına gerek olmadığı”na karar verdi.
M.O.K., bunun üzerine eşinin iftira attığı iddiasıyla Ankara 9. Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşiyle ilgili uzaklaştırma kararı istedi. Mahkeme, “G.K.’ye 3 ay uzaklaştırma, kocası M.O.K.’ye yönelik şiddet, tehdit, aşağılama veya küçük düşürmeyi özendiren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna, işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, bu tedbirlere uymaması durumunda tutuklanmasına” karar verdi.

BOŞANMA DAVASI AÇTILAR

Yaşananların ardından karı-koca, karşılıklı olarak Ankara 10’uncu Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. 2017/108-E sayılı dosyaya giren iddiaların arasında ise karı-kocanın birbirlerinin özel hayatlarına saygı duymadıkları, bu nedenle şiddetli geçimsizlik yaşadıkları kaydedildi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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