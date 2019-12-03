Özel Harekat’tan nefes kesen tatbikat
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, 376 özel harekat polisinin katılımıyla rehine kurtarma ve suçlu yakalama tatbikatı gerçekleştirdi. Nefes kesen sahnelerin yaşandığı tatbikatı izleyen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Bu arkadaşlar Afrin’de, Güneydoğu’da nerede görev verilirse yapar” dedi. Çalışkan, tatbikat sonrası, kick boks dünya ikincisi olan özel harekat polisine de hediye verdi.
REHİNE KURTARDILAR SUÇLULARI YAKALADILAR
Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ‘2019 Eğitimleri Yıl Sonu Tatbikatı’nı 376 polisin katılımıyla Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu çevresinde ve eğitim alanında gerçekleştirdi. 29 Kasım-3 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan tatbikatta, deniz araçlarında rehine kurtarma, uçak kaçırma ve uçakta rehine kurtarma, metro raylı sistemlerde operasyon yapıldı. Tatbikatın son gününde havadan takip edilen bir araçtaki suçluların aracı bırakarak ormanlık alana kaçması sonucu iz takibi ve yakalama operasyonu Sikorsky helikopterin de kullanımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
EĞİTİMLİ KÖPEKLER DESTEK VERDİ
Bu tatbikatın ardından eğitim ve açık atış alanına geçilerek, bıçaklı saldırılara karşı müdahale teknikleri gösterildi. Senaryo gereği, bir minibüsü durduran ekipler, eğitimli köpekle müdahalede bulundu. Ardından ise otobüste rehin alınan bir kişinin kurtarılması senaryosuna geçildi.
Saniyeler içinde otobüse giren ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirirken, arkadaşlarının omuzuna çıkan iki polis ise eller tetikte önlem aldı. Büyük bir başarıyla gerçekleştirilen atbikat, keskin nişancı, zırhlı araçlar ve helikopterden yapılan atışlarla son buldu.
DÜNYA ŞAMPİYONUNU KUTLADI
Tatbikatı İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yardımcılarıyla birlikte izledi. Çalışkan, Antalya’da düzenlenen Wako Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 63 kiloda dünya şampiyonu olan İstanbul Özel Hareket Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Nurettin Dilber’i tebrik ederek hediye verdi.
Mustafa Çalışkan, eğitimlerin yıl boyunca sürdüğünü belirterek, “Bu arkadaşlar Afrin’de, Güneydoğu’da nerede görev verilirse yapar.” dedi. Tatbikata katılan polisler arasında Afrin’nde düzenlenen Zeytindalı Operasyonu’na katılanlar olduğu da belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle