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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
03.12.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Özel Harekat’tan nefes kesen tatbikat

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Özel Harekat’tan nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, 376 özel harekat polisinin katılımıyla rehine kurtarma ve suçlu yakalama tatbikatı gerçekleştirdi. Nefes kesen sahnelerin yaşandığı tatbikatı izleyen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Bu arkadaşlar Afrin’de, Güneydoğu’da nerede görev verilirse yapar” dedi. Çalışkan, tatbikat sonrası, kick boks dünya ikincisi olan özel harekat polisine de hediye verdi.

REHİNE KURTARDILAR SUÇLULARI YAKALADILAR

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ‘2019 Eğitimleri Yıl Sonu Tatbikatı’nı 376 polisin katılımıyla Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu çevresinde ve eğitim alanında gerçekleştirdi. 29 Kasım-3 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan tatbikatta, deniz araçlarında rehine kurtarma, uçak kaçırma ve uçakta rehine kurtarma, metro raylı sistemlerde operasyon yapıldı. Tatbikatın son gününde havadan takip edilen bir araçtaki suçluların aracı bırakarak ormanlık alana kaçması sonucu iz takibi ve yakalama operasyonu Sikorsky helikopterin de kullanımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Özel Harekat’tan nefes kesen tatbikat


EĞİTİMLİ KÖPEKLER DESTEK VERDİ

Bu tatbikatın ardından eğitim ve açık atış alanına  geçilerek, bıçaklı saldırılara karşı müdahale teknikleri gösterildi. Senaryo gereği, bir minibüsü durduran ekipler, eğitimli köpekle müdahalede bulundu. Ardından ise otobüste rehin alınan bir kişinin kurtarılması senaryosuna geçildi.

Saniyeler içinde otobüse giren ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirirken, arkadaşlarının omuzuna çıkan iki polis ise eller tetikte önlem aldı. Büyük bir başarıyla gerçekleştirilen atbikat, keskin nişancı, zırhlı araçlar ve helikopterden yapılan atışlarla son buldu.

DÜNYA ŞAMPİYONUNU KUTLADI

Tatbikatı İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yardımcılarıyla birlikte izledi. Çalışkan, Antalya’da düzenlenen Wako Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 63 kiloda dünya şampiyonu olan İstanbul Özel Hareket Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Nurettin Dilber’i tebrik ederek hediye verdi.

Mustafa Çalışkan, eğitimlerin yıl boyunca sürdüğünü belirterek,  “Bu arkadaşlar Afrin’de, Güneydoğu’da nerede görev verilirse yapar.” dedi. Tatbikata katılan polisler arasında Afrin’nde düzenlenen Zeytindalı Operasyonu’na katılanlar olduğu da belirtildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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