Özel Harekât Kemerburgaz'a taşınıyor
İSTANBUL Özel Harekât Şube Müdürlüğü Kemerburgaz’a taşınıyor.
İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oyçokluğuyla alınan kararla, Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz mevkisi, Sinan Paşa Mahallesi’ndeki yaklaşık 260 bin metrekare büyüklüğündeki tescil dışı alan, imar planı değişikliğiyle, İstanbul Özel Harekât Şube Müdürlüğü’ne tahsis edilmek üzere ‘Emniyet Hizmet Alanı’na alındı.
Kemerburgaz Spor Kulübü Kompleksi’nin arkasında bulunan söz konusu alanın bir kısmında yapılar ve ağaçlar bulunuyor.
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