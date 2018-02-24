Özel harekat gitti... Afrin için hazırlar

AFRİN’de meskun mahal operasyonlarında görev alacak personel, son hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Gaziantep’in İslahiye ilçesinde personeli ziyaret ederek başarı diledi. Basına kapalı ziyaret sırasında aileler de yakınlarını uğurlamak üzere merkez önünde toplandı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama sırasında aileler, Hürriyet’in sorularını da yanıtladı.



6 AYLIK KIZIM VAR

Zonguldak’tan hemşehrileri Mardin Jandarma Özel Harekât’ta görevli Gurbet Sağlam’ı uğurlamaya gelen 38 muhtar, Sağlam’la hasret giderdi. Hendek operasyonları sırasında Sur, Nusaybin ve Cizre’de görev aldığını belirten Sağlam, “Oralardan çıktık çok şükür. Bunu da atlatırız. Çok şehit verdik, arkadaşımız şehit oldu. Onlar için gidiyoruz. Türk milleti rahat olsun. 6 aylık bir kızım var. Vatan için gidiyorum, kızım için döneceğim” dedi.





Jandarma Astsubay Mustafa Çelik, sınırı geçmeden kız kardeşi Zeynep Kurt ve ailesiyle vedalaştı.



TEMİZLEYİP GELECEĞİZ

Nurdoğan Ailesi de Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Nurdoğan’ı uğurlamak için Gaziantep’in İslahiye ilçesine geldi. Babası Mehmet Nurdoğan, annesi Leyla Nurdoğan ile kardeşleri Şerife ve Rümeysa Nurdoğan’la kucaklaşan Bünyamin Nurdoğan, “İzmir’den geldim. 5 gündür buradayım. Bir kısmımız bugün gidecek. Yarın bize de görev gelecek inşallah. Gidip bölgeyi temizleyip geleceğiz. Büyük bir destek var, sağ olsunlar bugün birçok insan gelip buraya bizi destekliyor. Allahım onlardan razı olsun. Daha ne olabilir, insanın en büyük mutluluğu bu olur” dedi.



İzmir Bornova’dan Zeytin Dalı harekâtı için göreve gelen Astsubay Mustafa Çelik’i de kardeşi Zeynep Kurt uğurladı. Sabırsızlıkla görev verilmesini beklediğini belirten Astsubay Çelik, “Türk milleti bize güvensin. Görevimizi başarıyla yerine getirip geri döneceğiz” dedi.





Jandarma Özel Harekât’tan Uzman Çavuş Bünyamin Nurdoğan’ı annesi Leyla Nurdoğan yanaklarından öperek uğurladı. Baba Mehmet ile kardeşleri Şerife ve Rumeysa de Bünyamin Çavuş’un yanındaydı..





1000 KORUCU DESTEK VERECEK

MÜŞTEREK Görev Merkezi’nde hazırlıklar tamamlanırken, Güneydoğu illerinden 1000’e yakın korucu da merkeze ulaştı. Korucuların, hendek operasyonlarında görev alan personelden seçildiği ve meskun mahal operasyonlarında askere destek olacağı belirtildi. Operasyonlara katılacak personelin bir kısmı dün akşam Afrin’e doğru hareket ederken, sevkıyatın birkaç gün sürmesi bekleniyor.



782 HEDEF İMHA EDİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı harekâtında 20 Ocak’tan bugüne kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 1931 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 782 terör hedefin imha edildiğini açıkladı.



6.864 GÖÇMEN

Genelkurmay’dan yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 28 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 864 kişi yakalandı. Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında TSK’nın desteklediği ÖSO, Azez ve Cerablus arasındaki 243 yerleşim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrol altında tuttuğu kaydedildi. Harekâtta, teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulandı. Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından terör örgütlerine ait 782 hedef imha edildi, en az 1931 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 32 asker şehit oldu, 183 asker yaralandı.









SINIRDA SEYYAR HASTANE NÖBETTE

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda 14 çadır ve 12 konteyner ile oluşturulan seyyar ilk yardım hastanesi, 1 Ekim’den bu yana hizmet veriyor. 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı sonrasında sağlık hizmet desteği sağlamak için Cilvegözü Sınır Kapısı bölgesine kurulan seyyar ilk yardım hastanesinde, toplam 16 branşta 19 deneyimli askeri ve sivil tabip görev yapıyor. Doktorlarla birlikte bir eczacı, 21 sağlık teknikeri, 15 hemşire ve 21 idari personel olmak üzere toplam 77 personel aynı anda görevini sürdürdüğü hastanedeki sağlık çalışanları, hem TSK hem de Sağlık Bakanlığı personelinden oluşuyor. Hastanedeki hizmet sayesinde harekât süresince sağlık hizmet desteği ihtiyacının yanı sıra sınır ötesinde oluşabilecek sağlık malzemesi ihtiyaçlarının da çok hızlı bir şekilde karşılanıyor.