Özel halk otobüsüne akbilsiz bindiler, uyaran şoförü bıçaklayıp kaçtılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖzel halk otobüsüne akbilsiz bindiler, uyaran şoförü bıçaklayıp kaçtılar
GeriGündem Özel halk otobüsüne akbilsiz bindiler, uyaran şoförü bıçaklayıp kaçtılar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL (DHA)
01.09.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Özel halk otobüsüne akbilsiz bindiler, uyaran şoförü bıçaklayıp kaçtılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'da özel halk otobüsüne bindikten sonra akbil basmadığı iddia edilen 4 kişi ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Olayda otobüs şoförü sol bacağından bıçaklanırken saldırganlar kaçarak uzaklaştı.

Olay Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim-Kayaşehir hatlı özel halk otobüsünde çalışan Ercan Kılıç durağa yanaştığı sırada 4 kişi otobüse bindi. Şoför Kılıç, bir süre sonra otobüse akbil kullanmadan binen 4 kişiyi akbil kullanması yönünde uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Kılıç sol bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren kişiler koşarak kayıplara karıştı. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan Kılıç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda yaralanan otobüs şoföre Ercan Kılıç, "Akbillerinizi doldurun dedim. Onlar da aşağı inmediler. Ben de yukarı çıktım. Neden oturuyorsunuz yolcular sizi bekliyor dedim. Tartışma çıktı, bıçaklandım" dedi.

''İKİ KİŞİ SOFÖRE SALDIRDI DİĞERİ BIÇAKLADI''

Olay anında otobüste bulunan yolcu Mert Ünal, "Taksim'den otobüs yolcuları aldı. Bir durak sonra bu arkadaşlar bindi. Akbilleri yoktu. Şoför bunlara 'Durun biri sizin yerinize akbil basar' dedi. Bunlarda otobüsün ikinci katına çıktı 2-3 durak sonra şoför, 'akbil basmayanlar aşağı insin' dedi. Akbilsiz binen 4 kişi yukarıdan aşağı küfür etti. Şoför de 'inin aşağı' dedi. Otobüsün kapılarını açtı. Ondan sonra şoförle tartışmaya başladılar. İki kişi şoföre saldırdı. Şoför kendini korurken üçüncü kişi şoförü bıçaklayıp kaçtı. Toplam 4 kişilerdi" dedi.

Polis ekipleri kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Karadeniz sahil yolunda feci kaza: 3 ölü

Marmara'da sıcaklık artıyor

Gören şaşırdı ama... Bir tek o mezun oldu...

Özel halk otobüsüne akbilsiz bindiler, uyaran şoförü bıçaklayıp kaçtılar