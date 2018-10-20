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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ERSÖZLER/DHA
20.10.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Özel halk otobüsü sürücüsüne levyeli saldırı

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Özel halk otobüsü sürücüsüne levyeli saldırı

Antalya'da, 'yol verme' yüzünden çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Çon, diğer araç sürücüsü Burhan T.'nin levyeli saldırısına uğradı. Başına defalarca darbe alan Çon, otobüsteki yolcuların müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Varsak- Üniversite hattında çalışan 07 AU 310 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Hüseyin Çon, Kepez Belediyesi önüne geldiği sırada 'yol verme' yüzünden 07 FZA 58 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile tartıştı. İddiaya göre, iki sürücü seyir halinde bir süre tartışmayı sürdürdü. Kısa süre sonra Burhan T., aracıyla Çon'un kullandığı halk otobüsünün önünü keserek, durdurdu.

YOLCULAR YARDIM ETTİ

Otobüsün durması üzerine aracından elinde levyeyle inen Burhan T., otobüs sürücüsünün bulunduğu tarafa yönelerek açık camdan Hüseyin Çon'a saldırdı ve başına defalarca vurdu. Sürücü koltuğunda kan içerisinde kalan Çon'un yardımına otobüsteki yolcular koştu. Yolcuların tepki göstermesi üzerine Burhan T., aracına binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Çon, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vatandaşlar olay sonrasında sürücüye müdahaleyi cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, saldırgana tepki gösterdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Burhan T.'yi Güneş Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Burhan T., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

6 DİKİŞ ATILDI

Hastanede tedavisi yapılan ve başına 6 dikiş atılan Hüseyin Çon, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Çon, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırganın araçtaki yolcuların hayatını tehlikeye attığını belirten Hüseyin Çon, "Saldırgan aracını geçmeye çalıştığım sırada beni sıkıştırdı. Daha sonra camı açıp küfür etmeye başladı. Bizi sıkıştırmaya devam etti ve ardından aracını önümüze kırarak durdurdu. Açık camdan içeriye doğru bir cisimle kafama vurmaya başladı. Artık bizlere karşı uygulanan bu olayların son bulmasını istiyorum" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ TEPKİLİ

Olayı duyan diğer otobüs şoförleri de mesailerinin bitmesinin ardından araçlarıyla Çon'un bulunduğu polis merkezinin önüne geldi. Burada arkadaşlarını bekleyen şoförler, saldırıya tepki gösterdi. Seslerini duyurmak istediklerini belirten otobüs şoförü Ahmet Çetin Türköz, "Bizim burada bulunma sebebimiz sadece arkadaşımızın yaşadığı olay değildir. Bu olayları sürekli yaşıyoruz. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Otobüs şoförlerinden Fahrettin Pas da "Biz insanlara hizmet veriyoruz. Ama bunun karşılığı olarak levyeyle, sopayla dayak yiyoruz. Artık bunları yaşamak istemiyoruz. Yetkililerin biraz bizim yanımızda yer almalarını istiyoruz" diye konuştu.

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