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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriÖzel Güvenlik sınavı soru ve cevapları yayında! 81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
GeriGündem Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları yayında! 81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
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25.04.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları yayında! 81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları yayında! 81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevapları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Gözler 81. ÖGG sınav soruları ve cevaplarının ardından sonuçlara çevrildi. Peki, güvenlik görevlisi olmak isteyen veya belgelerini yenilemek için sınava dahil olanların merakla sorguladığı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları öncesi sorular ve cevaplar daire başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınava giren kişilerin merakla araştırdığı özel güvenlik soruları ve cevaplarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMDA

ÖGG sınav soruları ve cevapları, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı aracılığıyla öğrenilebilecek. İşte, sınav soruları ve cevapları;

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

81. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 10 Mayıs 2019 olacak. Sınav sonuçlarına itiraz süreci ise 11-15 Mayıs tarih aralığı olacak. 

   

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