Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları yayında! 81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevapları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Gözler 81. ÖGG sınav soruları ve cevaplarının ardından sonuçlara çevrildi. Peki, güvenlik görevlisi olmak isteyen veya belgelerini yenilemek için sınava dahil olanların merakla sorguladığı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları öncesi sorular ve cevaplar daire başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınava giren kişilerin merakla araştırdığı özel güvenlik soruları ve cevaplarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMDA
ÖGG sınav soruları ve cevapları, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı aracılığıyla öğrenilebilecek. İşte, sınav soruları ve cevapları;
ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!
ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!
ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!
ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!
81. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 10 Mayıs 2019 olacak. Sınav sonuçlarına itiraz süreci ise 11-15 Mayıs tarih aralığı olacak.
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