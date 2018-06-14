Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 76. ÖGG sonuçları

76. Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılım gösteren binlerce kişinin merakla araştırdığı 76. ÖGG sonuçları, EGM'nin Özel Güvenlik Daire Başkanlığı üzerinden açıklanacak. Peki, 76. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 03 Haziran Pazar günü 14.00'da gerçekleşen 76. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 14-15 Nisan tarihlerinde açıklanacağı öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından sorular ve cevaplar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte sorular ve cevaplar;

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

76. TEMEL EĞİTİM SINAVININ TARİHİ DĞEİŞMİŞTİ

27 Mayıs 2018 Tarihindeki Özel Güvenlik 76.Temel ve 52.Yenileme Eğitimi Sınavı 03 Haziran 2018 Pazar Günü Saat 14:00'da yapıldı.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. Bu tarih genellikle sonuç açıklanma tarihinden bir gün sonrası olmaktadır.

İtirazdan bir gün sonra ise yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulması ve aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılması beklenmektedir.