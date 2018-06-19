Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 76. ÖGG sonuçları ne zaman belli olacak?

76. Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği sınav geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. İşte, ÖGG 76. dönem sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 76. ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların birkaç gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Gerçekleştirilen sınavın ardından sorular ve cevaplar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte sorular ve cevaplar;

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.