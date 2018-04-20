Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı | 75. ÖGG sınav sonuçları

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için 8 Nisan’da girdiği ÖGG sınav sonuçları az önce açıklandı. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar şimdi 75. ÖGG sınav sonuçlarını nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. İşte, ÖGG sınavı sonuç açıklama sayfası...

75. ÖGG SINAV SONUÇLARI

8 Nisan 2018 tarihinde pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen, 75. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı.

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76. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN?

27 Mayıs 2018 Tarihindeki Özel Güvenlik 76.Temel ve 52.Yenileme Eğitimi Sınavı 03 Haziran 2018 Pazar Günü Saat 14:00’da yapılacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.