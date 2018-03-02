Özel güvenlik sertifikası nasıl alınır? | 2018 Özel güvenlik sertifikası yenileme işlemleri

Özel güvenlik hizmeti veren şirketlerde çalışmak isteyen birçok genç, özel güvenlik sertifikasının nasıl alınacağına dair internette araştırma yapıyor. Bu sektörde bir kariyer hedefleyen kişilerin ise bu sertifikayı alması için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki özel güvenlik sertifikası nasıl alınır? Özel güvenlik sertifikası nereden alınır? Özel güvenlik sertifikası almak için gerekli şartlar neler? İşte özel güvenlik görevlisi olmak için araştırma yapan gençlerin aradığı soruları ve cevapları.

Son yıllarda, iş sahalarında özel güvenlik sektörü önemli bir yer bulmuş durumda. Her geçen sene özel güvenlik sektörlerindeki iş olanakları ve personel istihdamı artış gösteriyor. Kişiler güvenlik görevlisi, koruma gibi meslek dallarında istihdam edilebilmek için, özel güvenlik kimlik kartı almak istiyorlar.

Özel güvenlik sertifikası nasıl alınır?Özel güvenlik kanununa bağlı olan özel güvenlik görevlileri, kurum ve kuruluşların değerli varlıklarını korumak, can ve mal kaybını önlemek amacıyla görevlendirilmiş kişilerdir. Özel Güvenlik Sertifikası almak için şartlar şunlardır; • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.• Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.• Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.• Sicilinde herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak.• Kamu haklarından yasaklı olmamak.• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak• Özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Özel Güvenlik kimlik kartı yenileme başvurusu için istenen belgeler;

• Şahsi Dilekçe: Başvuru yapılacak ilin, emniyet veya jandarma olmak üzere ikamet adresine göre uygun olan makamlara hitaben yazılması gerekir.

• Yenileme Eğitim Sertifikası: Aslı ve fotokopisi

• Öğrenim Durumunu Gösterir Belge: Aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

• 1 Adet Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu: İmzalı ve biri fotoğraflı olacak şekilde

• 1 adet üzerinde tc kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet vb. Resmi kimlik belgesi : Fotokopisi ile birlikte.

• 4 adet vesikalık boyutunda (5x6 cm) biyometrik fotoğraf : Arka fon beyaz, açık renk kıyafetli, son altı aya ait, ön cepheden çekilmiş fotoğraf.• Eski kimlik kartı : Aslı ve fotokopisi

• Kan grubunu gösterir belge fotokopisi : Sürücü belgesi kan grubu kartı vb.

• Kimlik Harici Dekontu