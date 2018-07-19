Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? 77. ÖGG sınav tarihi
Özel kurumlarda güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ne zaman yapılacağını merakla araştırıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, sınava hazırlanırken bir yandan da sınav tarihleri hakkında fikir sahibi olmak istiyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? 77. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından belli aralıklara yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının 76'ıncısı geçtiğimiz haftalarda tamamlanmış ve sonuçları sınava katılım sağlayan kişilerin erişimine açılmıştı. Gözler şimdi 77. ÖGG sınavına çevrildi. İşte, "77. ÖGG sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavları belli dönemlerde yapılmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavların 77'incisi de 12 Ağustos 2018 Pazar günü yapılacak.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
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