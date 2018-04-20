Özel Güvenlik Görevlisi sınav (ÖGG) sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların gözü kulağı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın resmi sitesinde! 75. ÖGG sınav soruları ve cevapları kısa bir süre önce başkanlığın resmi sayfası üzerinden erişime açıldı, alacakları puana dair öngörüde bulunan vatandaşlar, şimdi net sonuç tarihini merak ediyor.

8 Nisan 2018 tarihinde pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen 75. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarıyla ilgili yetkililerden net bir tarih gelmese de bir önceki yılın tarihi baz alındığında ÖGG sonuçlarının 20 Nisan 2018 tarihinde açıklanabileceği öngörülüyor.



76. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN?



27 Mayıs 2018 Tarihindeki Özel Güvenlik 76.Temel ve 52.Yenileme Eğitimi Sınavı 03 Haziran 2018 Pazar Günü Saat 14:00’da yapılacak.



ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.