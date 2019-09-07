Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Sınavı’nın (ÖGG) tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Adayların ÖGG sınavında başarılı sayılması için aritmetik ortalamasının 60 olması gerekiyor. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
83. Dönem ÖGG sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 25 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, 29 Ağustos'ta erişime açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden yayınlanan sorular ve cevap anahtarını görüntüleyerek alacakları puanı tahmin etmeye çalışan özel güvenlik görevlisi adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, 83. Dönem ÖGG sınavının sonuçları için net bir tarih vermedi, 30 Haziran tarihinde gerçekleşen 82. Dönem ÖGG sınavının sonuçları 20 Temmuz tarihinde duyurulmuştu.
|ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|13 Eylül 2019 Cuma
|20 Ekim 2019 Pazar
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|01 Kasım 2019 Cuma
|08 Aralık 2019 Pazar
|11
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|17 Mart 2019 Pazar
|12
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|28 Temmuz 2019 Pazar
|13
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|15 Eylül 2019 Pazar
|14
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|10 Kasım 2019 Pazar
|15
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|30 Nisan 2019 Salı
|16
|HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK
|20 Haziran 2019 Perşembe
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|17
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2019
|(YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE
|SINAV YAPILACAKTIR)
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