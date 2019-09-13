83. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı! EGM sınav sonucu sorgulama
Özel Güvenlik Görevlisi 83. Temel Eğitim sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Binlerce vatandaşın katıldığı sınavda başarı sağlayarak geçer not alanlar, sertifika sahibi olmaya hak kazanacak. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu sorgulama ekranı.
Geçtiğimiz haftalarda sınavı yapılan 83. ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül tarihinde EGM'nin internet sitesi üzerinden ilan edildi. Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını kurumun internet sitesinden, TC kimlik numaraları ile giriş yaparak görüntüleyecekler. İşte, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu hakkında detaylı bilgiler.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma
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