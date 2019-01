Özel: Fazıl Say çizgisini koruyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye’nin yüz akı sanatçılarından Fazıl Say’ın 18 Ocak tarihli konserine Erdoğan’ı davet etmesi ve Erdoğan’ın bu programa katılması konusunda yapılan bazı eleştirilere katılmak mümkün değildir. Her fırsatta ‘Dünya çapında sanatçılar yetiştiremedik’ diyecek kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana sürdürülen kültür ve sanat politikalarına dil uzatan Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gitmesi adeta kendisini tekzip etmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti, yıllar boyunca dünya çapında sanatçılar yetiştirmiştir. Gittiği her ülkede konser biletleri haftalar öncesinden tükenen Fazıl Say da bunlardan biridir. İşte bu nedenle Fazıl Say’a sağ basından yönlendirilen ‘takiye’ eleştirilerinin asıl muhatabı Erdoğan’ın kendisidir. Fazıl Say’a eleştiri yöneltenlere şunu hatırlatmak gerekir ki Fazıl Say çizgisini korumaktadır.”