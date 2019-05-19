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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.05.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Özel ekip kuruldu... Hepsi yakalandı!

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Çorum'un Bayat ilçesinde, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 4 kilo altınla kaçan maskeli ve silahlı soyguncular, kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Çaldıkları altınlarla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 20 Mart'ta Beyazıt Caddesi üzerindeki Asım Tuna’ya ait kuyumcu dükkânında meydana geldi.

Özel ekip kuruldu... Hepsi yakalandı

Kimliği belirsiz ve silahlı 3 kişi, kuyumcu dükkânına girerek, işyeri sahibi Asım Tuna'yı etkisiz hale getirip, vitrindeki altınları aldı. 3 şüpheli, olay yerine geldikleri otomobille kaçarken, Asım Tuna'nın panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkânı önünde güvenlik önlemi alan polis ve jandarma kaçan soyguncuları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı ancak sonuç elde edilemedi.

Özel ekip kuruldu... Hepsi yakalandı

ÖZEL GASP EKİBİ KURULDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından 'Özel gasp ekibi' kuruldu. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekip, olayın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit eden ekip, takip başlattı.

Özel ekip kuruldu... Hepsi yakalandı

Takip sonucunda şüphelilerin İstanbul'da oldukları belirlendi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekip, aramalarda çok sayıda altın bilezik ele geçirdi, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Özel ekip kuruldu... Hepsi yakalandı

Sorguları için Çorum'a getirilen şüphelilerden Ahmet B., Muhammed Ö., İsmail Ö. ve Atıf D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen altın bilezikler de iş yeri sahibe teslim edildi.

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