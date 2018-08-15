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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
15.08.2018 - 08:14, Son Güncelleme:

Özel ekip aynı marka ve modelde 556 aracı inceleyip buldu

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Özel ekip aynı marka ve modelde 556 aracı inceleyip buldu

KAHRAMANMARAŞ’ta motosiklete çarpıp, sürücüsü Emircan Taşlıçay’ın (17) ağır yaralanmasına neden olan otomobili, polis aynı marka ve modelde 556 aracı inceleyerek buldu. Otomobil sürücüsü Devlet T. (40), gözaltına alındı. Otomobil de bahçesinde üzerine çadır örtülmüş şekilde bulundu. Kaza sonrası araçtaki ay-yıldız armasını da söken Devlet T., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra götürüldüğü emniyette suçunu itiraf etti.

Kaza, pazar günü saat 22.00 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi Mıllış Nuri Caddesi’nde meydana geldi. Emircan Taşlıçay yönetimindeki 46 LE 338 plakalı motosiklete otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Taşlıçay, ambulansla götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, havanın karanlık olması nedeniyle aracın plakasını göremediklerini, ancak kırmızı veya bordo renkli bir otomobil olduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, sürücünün yakalanması için özel bir ekip kurdu. Olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, tarife uyan ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin olay yerine yakın noktadan hızla ilerlediğini, ön sağ tarafında da ay-yıldız arma olduğunu tespit etti. Kahramanmaraş’ta aynı marka ve modeldeki kırmızı ve bordo renkli otomobillerin kaydını çıkaran ekip, şehirdeki 556 aracın geçmiş PTS görüntülerini inceledi. Otomobilin Devlet T.’ye ait 46 HB 740 plakalı otomobil olduğu saptandı.

Devlet T. evinde gözaltına alınırken, otomobil de bahçesinde üzerine çadır örtülmüş şekilde bulundu. Kaza sonrası araçtaki ay-yıldız armasını da söken Devlet T., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra götürüldüğü emniyette suçunu itiraf etti.

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