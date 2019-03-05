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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
05.03.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Özel dedektif tuttu, hemşire eşinin öldüğü kazanın tanıklarını arıyor

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Özel dedektif tuttu, hemşire eşinin öldüğü kazanın tanıklarını arıyor

Bursa'da işe gitmek isterken öğrenci servisi minibüsünün altında kalarak yaşamını yitiren hemşire Tuğba Pircan’ın (42) öğretmen eşi Recep Pircan, olay anına tanık olanları arıyor. Recep Pircan, "Bir sürücünün yolun ortasına kadar gelmiş bir yayayı görmemesi mümkün değil. Kazayı mutlaka görenler oldu. Tanıkları hem ben hem de tuttuğumuz dedektiflik bürosu ekibi arıyor" dedi.

Kaza, 15 Şubat günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 23 yıllık hemşire Tuğba Pircan, görev yaptığı Hacıvat Aile Sağlığı Merkezi’ne gitmek üzere evden çıktı. Her zamanki gibi Türkmen Caddesi’nden yürüyerek işyerine gitmek isteyen 2 çocuk annesi Tuğba Pircan, Emir Caddesi ile Türkmen Caddesi’nin kesiştiği Dörtyol Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek istedi.

Ancak Pircan'a Zülfü Balcı'nın (50) kullandığı 16 S 3232 plakalı öğrenci servis minibüsü çarptı. Minibüsün altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklenen hemşire, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Balcı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayı görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda öğrenen Tarih Öğretmeni Recep Pircan, "Eşimin telefonundan arayan bir kişi, eşimin kaza geçirdiğini söyledi. Olay yerine geldiğimde ise eşim hastaneye kaldırılmıştı. Eşim karşı tarafa geçmek için yolun ortasına geldiğinde minibüs çarpmış. Minibüsün, tekerin altında kalan eşimin üzerinden geçtiğini ve 10 metre sürüklediğini öğrendim. Sürücünün eşimi görmemesi mümkün değil. Sürücü, ya cep telefonuyla konuşuyordu ya da sol tarafa bakıyordu. Polis, serviste bulunan dört öğrenciyi tanık olarak dinlemiş ancak kazayı görmediklerini söylemişler. Kazanın meydana geldiği yer kavşak. Onlarca insan sabah saatlerinde oradan geçiyor" diye konuştu.

TANIK BULMAK İÇİN ÖZEL DEDEKTİF TUTTU

Biri üniversiteye hazırlanan 2 kızı ile tek başına kaldığını anlatan acılı eş Recep Pircan, "Kızlarımın psikolojileri bozuldu. Hayatımız alt üst oldu. Onlarca insanın yoğun olduğu saatte meydana gelen kazada tanık çıkmaması bizi kahrediyor. Tanık bulmak için özel bir dedektiflik barosuyla görüştük. Onlar da ben de tanık için arıyoruz. Kaza ile ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile görüştük ve elimizdeki bilgileri paylaştık. Bizim başımıza gelen bir başkasının da başına gelebilir" dedi.

Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Ceyda Pircan (15) da "Bizi annesiz bırakan sürücünün cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan dedektiflik bürosu yetkilisi Cemal Erdoğan, olay yeri ve çevresinde, olay yeri inceleme uzmanlarınca tanık bulma çalışmalarına devam edildiğini, tüm işyerleriyle görüşüldüğünü ve vatandaşların görebileceği alanlara el ilanları asıldığını söyledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2019)
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