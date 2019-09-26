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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özel araçta sigaraya ceza var

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Özel araçta sigaraya ceza var

2013 yılında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklik çerçevesinde çok sayıda şehirde polis ekipleri dün sigara içen sürücülere ceza kesti.

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  • Ve uygulama başladı Aracında sigara içen sürücülere ceza kesildi…
  • Ve uygulama başladı Aracında sigara içen sürücülere ceza kesildi…
  • Ve uygulama başladı Aracında sigara içen sürücülere ceza kesildi…
  • Ve uygulama başladı Aracında sigara içen sürücülere ceza kesildi…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

6 yıl önce yapılan değişiklikle özel araçların sürücü koltuklarında sigara içilmesine yasak getirilerek “Tütün ürünleri; hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tüketilemez” denilmişti. 2013 yılında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklik çerçevesinde çok sayıda şehirdepolis ekipleri dün sigara içen sürücülere ceza kesti. 6 yıl önce yapılan değişiklikle özel araçların sürücü koltuklarında sigara içilmesine yasak getirilerek “Tütün ürünleri; hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tüketilemez” denilmişti. Ekipler dün, İstanbul, Bursa, Denizli, Sivas, Amasya, Adana gibi birçok şehirde ‘dumansız direksiyon’ denetimi yaptı. Sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu çerçevesinde 153 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında bazı sürücüler uygulamaya tepki gösterirken, bazıları ise denetimleri destekledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada şahsi araçlarda sigara yasağının kapsamının genişletileceğini ve bununla ilgili bir çalışma yapılacağını söylemişti.

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