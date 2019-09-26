Özel araçta sigaraya ceza var
2013 yılında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklik çerçevesinde çok sayıda şehirde polis ekipleri dün sigara içen sürücülere ceza kesti.
6 yıl önce yapılan değişiklikle özel araçların sürücü koltuklarında sigara içilmesine yasak getirilerek “Tütün ürünleri; hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tüketilemez” denilmişti. 2013 yılında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklik çerçevesinde çok sayıda şehirdepolis ekipleri dün sigara içen sürücülere ceza kesti. 6 yıl önce yapılan değişiklikle özel araçların sürücü koltuklarında sigara içilmesine yasak getirilerek “Tütün ürünleri; hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tüketilemez” denilmişti. Ekipler dün, İstanbul, Bursa, Denizli, Sivas, Amasya, Adana gibi birçok şehirde ‘dumansız direksiyon’ denetimi yaptı. Sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu çerçevesinde 153 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında bazı sürücüler uygulamaya tepki gösterirken, bazıları ise denetimleri destekledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada şahsi araçlarda sigara yasağının kapsamının genişletileceğini ve bununla ilgili bir çalışma yapılacağını söylemişti.
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