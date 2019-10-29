Özel araçta sigara içmek yasak mı? Arabada sigara içmenin cezası nedir?

Özel araçlarda sigara içenlere kesilen ceza uygulaması resmen başladı. Kamuya açık haldeki kapalı alanlarda içilmesi halinde cezası olan sigara için artık özel araçlar da kapsam dahiline girdi. Yeni dönemde özel araçlarda sigara içilmesi halinde sürücüler para cezasına çarptırılacak. Böylece hususi araçlarda sigara, elektronik nargile ve benzeri tütün ürünleri kullananlar denetimlere yakalanmaları halinde ceza ödeyecek. Peki, özel araçlarda sigara içmenin cezası ne kadar olacak? İşte, kanun maddesine göre o detaylar

ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇMEK YASAK MI?



Özel araçta sigara içmenin yasak olduğuyla ilgili mevzuat, 24 Mayıs 2013 tarihinde üzerinde gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte yürürlüğe girmiş ve kanunlaşmıştı. Sigara içmenin hususi araçlarda yasak olduğunu tanımlayan 4207 sayılı kanun maddesi şu şekilde;

"Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, ” “Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilir.”

ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇMENİN CEZASI NE KADAR?



Özel araçta içilen sigaranın cezası 153 TL'dir. Bu ceza 2019 Eylül tarihine ait olup, yeni yılda bu rakamın ne kadar olacağı henüz bilinmemektedir.



KANUN KAPSAMINDA SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER NERESİDİR?

Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,

Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,

Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,

Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde,

Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir.

ÖZEL ARAÇTA SİGARA CEZASINA İTİRAZ HAKKI VAR MI?

Özel araçta sigara yasağı kapsamında polis bir günde 5 bin 63 sürücüye 774 bin 639 lira ceza kesti. Sürücü başına verilen 153 liralık idari para cezasına itiraz yolu var mı? Yanıtım ‘Evet’. İtiraz adresi de bulunduğunuz yerdeki sulh ceza mahkemesi.

Türkiye’de ‘Dumansız Araç’ denetimleri kapsamında polis bir günde 5 bin 63 sürücüye 153’er lira sigara cezası kesmesi geçen haftaya damga vurdu. Özel araçta sigara yasağının kapsamı ve özel hayatın ihlali olup olmadığı tartışılıyor. Bazı okurlarım Avrupa’da bu yasağın olup olmadığını, ceza verilenler ise nereye itiraz edebileceklerini soruyorlar. Yanıtım ‘Evet’. İtiraz yolu var. Bulunduğunuz yerdeki sulh ceza mahkemesine cezanın iptali talebiyle itirazda bulunabilirsiniz.

YASAL DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Bu tartışmaya ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da vurgu yaptığı hazırlıkları süren yeni yasal düzenlemeye katkıda bulunabilmek adına hukukçularla konuştum. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 2/C maddesiyle getirilen yasağın sürücüleri kapsadığı ve yolculara sigara içtikleri için ceza verilemeyeceği ağırlıklı görüş. Hukukçuların değerlendirmeleri şöyle:

‘AB’DE ARAÇTA ÇOCUK VE HAMİLE VARSA YASAK’

Prof. Dr. Ersan Şen: Avrupa Birliği ülkelerinde, eğer arabada 18 yaş altı, yani çocuk var ise araçta sigara içmek yasak. Bu ülkeler İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, İrlanda, Avusturya ve Kıbrıs. Örneğin Yunanistan’da 12 yaşından küçük bulunuyorsa veya İtalya örneğinde hamile varsa araçta sigara içmek yasak.

Türkiye’de kanundaki düzenlemeden hareketle sigara yasağının sadece hareket halindeki araç sürücülerine getirildiği söylenebilir. Yolcular yönünden uygulanması özel hayatın ihlali olur. Ben bu yasağı uygulanabilir bulmuyorum. Devlet tartışmalı bu yasak yerine yüzde 80 vergi aldığı sigarayı üretmeyi ve içmeyi tamamen yasaklasın. Bu mümkün değilse, bu yasak da mantıklı sayılamaz.

ANKARA BAROSU BAŞKANI: YASAĞA KATILIYORUM AMA...

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: Özel araç kullanan sürücünün dikkati dağılacağı için kendisinin ve araçtaki üçüncü kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye atacağından cep telefonu yasağı gibi sigara içmeye de yasak getirilebilir. Bu noktada yasağa katılıyorum. Ancak üzerinden 6 sene geçen bir yasanın yürürlüğe sokulması için Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatının beklenmesi kadar büyük bir yanlış olamaz. Bir kanun varsa uygulanması için talimat beklenmesi hukuk devletinde kabul edilemez. Yasa açık ve yasak sadece sürücü için. Sürücü dışındaki yolcuların sigara içmesine ceza ise yasayı temel hak ve özgürlükleri daraltacak şekilde geniş yorumlamak, Anayasa’ya aykırı ve çok tehlikeli bir uygulamadır. O zaman oturma odasında sigara içene de yasakgetirilebilir.