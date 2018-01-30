Özdilek çalışma saatleri 2020– Özdilek saat kaçta kapanıyor/açılıyor?

Özdilek ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Özdilek’in açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Özdilek, 09:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

ÖZDİLEK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Özdilek, iki adet dokuma tezgahı, 5 personel ve yıllık 10 ton havlu üretim kapasitesiyle havlunun ilk üretildiği yer olan Bursa’da kurulmuştur. 1983 yılında ise Özdilek Bursa Alışveriş Merkezi ile perakende sektörüne girmiştir.

Bugün 14 alışveriş merkezi, 6 hipermarket, 74 ev tekstil mağazası ve 4 büyük departmanlı mağazası ile hizmet vermektedir. Ayrıca toplam 8.500 çalışanı ile Türkiye’nin marka değeri en yüksek şirketleri içinde ilk 100 firma arasında yer almaktadır.

ÖZDİLEK SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Özdilek genellikle 09:00’dan 23:00’a kadar açıktır.

Özdilek Holding Genel Müdürlüğü, Soğanlı Mah. İstanbul Cad.No:343/3 Osmangazi/BURSA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 224 219 60 00 numaralı telefon, +90 224 219 60 70 numaralı faks ve +90 543 693 4535 numarasıyla WhatsApp uygulamasından da ulaşabilirsiniz.