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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.06.2019 - 01:08, Son Güncelleme:

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

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Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla özçekim yaptığı sırada dengesini kaybedip, 4 metreden sulama kanalına düşen Serhan Kiretli, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi 5066 sokakta meydan geldi.

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

Arkadaşlarıyla sokakta yürürken özçekim yapan ve şakalaşan Serhan Kiretli, dengesini kaybederek yol kenarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Kiretli’yi çıkaramayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını izlemek ve yardım etmek için sokağa indi.

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

Kanala düşen Serhan Kiretli, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı. Sedye, bağlanan halatlar yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Serhan Kiretli’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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