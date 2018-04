Özbekistan’la hedef 5 milyar dolar

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından dün resmi törenle karşılandığı Özbekistan’da, ortak basın toplantısında ve Özbek Parlamentosu’ndaki konuşmasında, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme mesajı verdi. Taşkent Köksaray’daki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev yaklaşık 2 saat baş başa görüştü. Daha sonra Türkiye ve Özbekistan arasındaki heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinden bahsederek, “İmzaladığımız ortak açıklama ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizmasını ihdas etmeyi artık karar altına almış bulunuyoruz. Konseyin ilk toplantısını önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye’de icra edeceğiz” dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemdeki gelişme seyrinin memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:

“Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Zira sürekli tırmanış halinde olan, önümüzde bir tablo var. 2017’de 1.2 milyar dolar iken, daha sonra 1.5 milyar dolara çıkmış bulunuyor ama şimdi önümüzde bir hedef var. Malum 5 milyar dolara inşallah aramızdaki ticaret hacmini çıkartacağız. Her ne kadar bu zor gibi görünüyorsa da bana göre bugün 33 milyon nüfusu olan Özbekistan ile 81 milyon nüfusu olan Türkiye için bu zor değil, biz bunu başarırız. Her iki tarafta bu irade var, her iki tarafta da bu altyapı var. Bunu başaracağız. Bu rakamı daha yukarılara çıkarırken inanıyorum ki bölgedeki etkinlik çok daha farklı bir yere doğru ulaşacaktır.”

ATASÖZÜ: BİR KİŞİ ARK KAZAR, BİN KİŞİ SU İÇER

İki ülke potansiyelinin daha yüksek olduğuna yönelik inancını dile getiren Erdoğan, “İş artık başa düşüyor ve hep birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Bu rakamı daha yukarıları çıkarırken inanıyorum ki bölgedeki etkinlik çok daha farklı bir yere doğru ulaşacaktır” dedi.

‘Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nun önemine de değinen Erdoğan, forumun karşılıklı yatırımların ve ticaretin artmasını teşvik edeceğini söyledi. Erdoğan, Özbekistan ziyaretini geniş katılımlı ve farklı alanlardan işadamları grubuyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Erdoğan, ülkedeki söz konusu açılımların Mirziyoyev’in liderliğinin ve vizyoner kişiliğinin tezahürü olduğuna işaret ederek, “Bir kişi ark kazar, bin kişi su içer” Özbek atasözünü hatırlattı.

Bu mekanizmanın sağladığı imkânlarla pek çok alanda işbirliğini daha da güçlendireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Bugün biz aslında 25 anlaşmayı imzaladık. Bugüne kadar herhalde Özbekistan böyle büyük bir paket imzalamamıştır” dedi.

PARLAMENTODA ‘ÖZBEĞİM’ ŞİİRİNDEN DİZELER OKUDU

Erdoğan, Özbekistan Parlamentosunda yaptığı konuşmasına ise şair Erkin Vaidov’un “Özbeğim” isimli şiirinin “Tarihindir bin asırlar içinde gizli Özbeğim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaçlı Tiyanşan, Özbeğim. Söylesin, Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci Özbeğim. El Biruni, El Harezmi, El Farab soyundan. Aslı nesli belki Uzluk, belki Tarhan, Özbeğim” dizelerini okuyarak başladı.

Cumhurbaşkanı, Asya’nın kalbinde, doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluştuğu Özbekistan’da kendilerini evlerinde, hatta evlerine dönmüş gibi hissettiklerini ifade etti. Erdoğan, Türk İslam medeniyetinin doğduğu ve geliştiği bu toprakların Biruni, Mirza Ulugbek, İbni Sina, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan, insanlığın ufkunu geliştiren bilim adamlarını yetiştirdiğini söyledi.

‘GÜVENİLİR ORTAK’

ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Özbekistan’a ilk kez resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli görüşme yaptıklarını söyledi ve ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açacağını vurguladı. Mirziyoyev, “Ankara’daki görüşmede Erdoğan, Türk Konseyi ofisinde Özbekistan’ın bayrağının eksik olduğunu söylemişti. Artık Türkiye’deki Türk Konseyi ofisinde Özbekistan’ın bayrağı da dalgalanacaktır. Uzun yıllar sonra Özbekistan, Bişkek’te yapılacak gelecek zirvede yeniden yer alacaktır. Özbekistan, Türkiye’yi güvenilir ve mühim ortağı olarak görüyor. Ata yurdunuz Özbekistan’ın kapıları sizler için her zaman açık” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘dünyaca kabul edilen devlet adamı’ olarak niteleyen Mirziyoyev, haziran ayında yapılacak seçimde başarılar diledi.