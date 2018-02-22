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    Ozan Arif'e Bahçeli cezası

    AA
    22.02.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanatçı Arif Şirin'in 6 bin 80 lira adli para cezası ödemesine karar verdi.

    "Ozan Arif" olarak bilinen sanatçı Arif Şirin hakkında sosyal medyadan paylaştığı şiirle MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

    Tarafların avukatlarıyla temsil edildiği duruşmada, Şirin'in avukatı, müvekkilinin söz konusu şiiri Samsun'da yazdığını belirterek, mahkemeden yetkisizlik kararı istedi.

    Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut ise Samsun'da yazılmış olsa bile sosyal medyadan paylaşıldığını ve müvekkilinin şiiri Ankara'da gördüğünü, yargılama yerinin Ankara olması gerektiğini bildirdi.

    Bulut, sanığın, şiirde müvekkilinin ismini vermediğine yönelik beyanda bulunduğunu ancak katıldığı televizyon programında "Ben şiirde isim belirtmedim, demek ki adres yerini bulmuş." diyerek şiiri Bahçeli'ye yönelik yazdığını ikrar ettiğini söyledi.

    Kararını açıklayan mahkeme, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu sabit görerek, sanatçı Arif Şirin hakkında 6 bin 80 lira adli para cezasına hükmetti.

    Mahkeme, paranın ödenmemesi halinde cezanın hapse çevrileceğini de karara bağladı.

     

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    Etiketler: ozan arif , bahçeli , hakaret davası , arif şirin , son dakika
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