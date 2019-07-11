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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
11.07.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Özal'ın ölümündeki şüpheli doktor ABD'de böyle görüntülenmişti.

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Özal'ın ölümündeki şüpheli doktor ABD'de böyle görüntülenmişti.

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminin hemen ardından ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Mustafa Sarsılmaz, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın ölümündeki şüpheli doktor olarak biliniyor.

FETÖ'nün ABD'deki yapılanması içinde dikkati çeken isimlerden biri de 15 Temmuz'un ardından ilk kez geçen yıl AA tarafından görüntülenen Mustafa Sarsılmaz oldu.

Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde örgüt üyeliğini gizleyerek yükselen ve 15 Temmuz'un hemen ardından ABD'ye kaçan Sarsılmaz, merhum Özal'a ölümündeki önce son işlemi yapan doktor olarak tanındı.

Özal'ın ölümüyle ilgili üzerindeki şüpheleri gideremeyen Sarsılmaz, 2016'da geldiği ABD'de, örgüte bağlı Virginia'daki Virginia International University (VIU) bünyesinde çalışırken ilk kez görüntülendi.

Emekli olunca FETÖ okuluna geçti

1986’da elebaşı Gülen'le aynı araçtan çıkan Sarsılmaz, TSK'den emekli olduktan sonra 2010'da İzmir’de kurulan FETÖ’ye ait Şifa Üniversitesine geçti. 2016'da kapatılan üniversitede değişik kademelerde görevler yapan Sarsılmaz, son olarak rektör yardımcılığını üstlendi.

İzmir'de FETÖ'ye yönelik yürütülen Askeri Casusluk Davası kumpasıyla ilgili soruşturma kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sarsılmaz, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin hemen ardından ABD’ye kaçtı.

FETÖ üniversitesinde görüntülendi

Darbe girişimiyle ortadan kaybolan ve uzun süre adı duyulmayan FETÖ firarisi şüpheli doktor Sarsılmaz, geçen yıl temmuz ayında AA kameralarına FETÖ'ye bağlı VIU'da yakalandı.

FETÖ firarisi Emre Uslu'nun da çalıştığı VIU'da 2016'dan itibaren Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı anlaşılan Sarsılmaz, AA muhabirinin merhum Özal’ın ölümüyle ilgili sorularına cevap veremedi.

TSK bünyesinde nasıl yükseldiği ve tam da merhum Özal’ın ölüm günü GATA’da nasıl nöbetçi subay olduğu sorularını karşılıksız bırakan Sarsılmaz, gömülmeden önce Özal'dan neden kan veya saç örneği almadığına ilişkin soruyu da cevaplayamadı.

FETÖ'cü doktor ayrıca, 1986'da tabip üsteğmen iken Isparta civarında FETÖ elebaşı Gülen’le aynı arabada neden yolculuk yaptığı ve polis tarafından çevrildikten sonra neden Gülen’i tanıdığını inkar ettiği şeklindeki sorular karşısında da sessiz kaldı.

Virginia'da AA kamerasına yakalanan Sarsılmaz'ın, geçen yılki olayın ardından "gözlerden uzak olmak" amacıyla Teksas'a taşındığı kaydedildi.

Özal'ın ölümündeki şüphe

Sarsılmaz, 17 Nisan 1993'te vefatının ardından GATA'ya götürülen Özal'ın vücut bütünlüğünün bozulmasını önleme için vücut boşluğuna kimyasal madde enjekte eden ekipte yer almış ve naaşın yıkanmasına da katılmıştı. 2010'da başlatılan soruşturma üzerine Özal’ın kabri açılmış ve otopsi yapılmıştı. Soruşturma kapsamında yargılanan dönemin Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, “Zehir var ama zehirlenme yok.” şeklinde açıklama yapmıştı.

2012'de FETÖ’nün kapatılan Cihan Haber Ajansına röportaj veren Sarsılmaz, Özal'dan saç veya kan örneği almamasını “basiretim bağlanmıştı” sözleriyle izah ederek hedef şaşırtmıştı.

1986’da Gülen ile aynı arabadan çıktı

Türkiye’de gazetelere yansıyan haberlere göre, 1986'da Gülen’le Burdur’da buluşan ve oradan Antalya’ya giden Sarsılmaz ve birlikte seyahat ettiği 14 kişi, Isparta’dan geri dönerken polis tarafından yakalanmıştı.

12 Eylül’ün ardından arananlar listesinde yer alan Gülen’in bulunduğu otomobilden Naci Tosun, Nuri Muhammed Sungur ve o dönem tabip üsteğmen olan Mustafa Sarsılmaz çıkmış, polis sorgusunda Sarsılmaz Gülen’i hiç tanımadığını, hatta araca otostop yaparken tesadüfen bindiklerini ileri sürmüştü.

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