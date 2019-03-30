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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Özal Ailesi’nden Yıldırım’a destek

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
Özal Ailesi’nden Yıldırım’a destek

Tansu Çiller ve Mehmet Ağar’dan sonra AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’a bir destek de Özal ailesinden geldi. Semra Özal ilk kez bir adaya doğrudan destek verdiğini açıkladı.

8’İNCİ Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal ve ailesi, ilk kez bir adaya desteğini basın yoluyla açıkladı. Semra Özal, doğma büyüme bir İstanbullu olarak AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’la tanışmadıklarını ancak İstanbul’a iyi hizmet edeceğinden emin olduğunu belirtti. “Herkes sosyal medyada fikrini yazıyor, ben de görüşlerimi açıklamak istedim” diyen Semra Özal şunları söyledi: “Tayyip Bey’i çok beğeniyorum. Akıllı, pratik zekâsı olan biri. Onun kendine uygun olarak seçtiği Binali Bey’in de çok doğal, özü sözü bir olduğunu, İstanbul’a layık bir başkan olacağını düşünüyorum.”

TECRÜBELİ BİRİ YÖNETMELİ

Semra Hanım’a, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu sordum ve kendisinin ANAP kökenli bir aileden geldiğini hatırlattım. Kendisini tanımadığını, genç bir insan olarak ileride mutlaka başarılı olacağını belirtti. Her gün İstanbul Emirgan’da üç saat geçirdiğini, kahvesini denize bakarak içtiğini anlatan Semra Özal, İstanbul’un bir dünya kenti olduğunu, burayı tecrübeli birinin yönetmesi gerektiğini söyledi: “Milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış biri tüm bu tecrübelerini kente akıtabilir” dedi.

POZİTİF VE HOŞGÖRÜLÜ

Efe Özal da bir anısını anlatarak desteğinin nedenini anlattı: “Devlet ilk olarak babamın da içinde olduğu bürokratları yurtdışına yollamak istiyor. İngilizceleri yok. İlk defa uçağa binip Amerika’ya gidiyorlar. Hostes geliyor, bir şeyler soruyor. Kimse anlamıyor. Bütün herkes hostese ‘No, no, no’ diye cevap veriyor, bir tek babam ‘yes’ diyor. Meğer hostes, ikram soruyormuş. Hepsi aç kalıyor, bir babam yiyip içiyor. Neden biliyor musunuz? O her şeye olumlu yanından bakardı, ‘no’ yerine ‘yes’ demesi bu yüzdendi. Bence Binali bey de öyle. Pozitif ve hoşgörülü.”
Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal, eski günlerle bugünü karşılaştırdı: “Bizim dönemimizin kasetlerini izleyin. Bir zarafet vardı. Açık oturumlara birlikte çıkarlardı. Hoşgörü vardı. Herkes konuşur ama saygısını muhafaza ederdi. Şimdi kalmadı, herkes ağzına geleni söylüyor. Bizim seçimimizde bu ölçülü davranış etkili oldu.”

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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