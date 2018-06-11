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    Öz oğlunu yaktı

    Gökhan KESKİNCİ/DHA
    11.06.2018 - 23:07 | Son Güncelleme:

    ADANA’da çeşitli suçlardan 3.5 yıl hapis cezasıyla aranan 21 yaşındaki Çağlar A., önceki sabaha karşı annesinin Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evine gelip para istedi.

    Para alamayınca annesine öfkelenen Çağlar A., oğlunun uyuduğu evin yatak odasını ateşe verdi. Kısa sürede alevler evi sararken, Çağlar A. kaçtı. Ayşe A., panikle evden çıkıp komşularından yardım istedi. Komşuları, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Alevlerin içinde Ezel bebek, babaannesi Ayşe A. ve komşuları tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

    Çağlar A., bir süre sonra minik bebeğin annesi Gülben Y. ile bebeğinin durumu öğrenmek için geldiği Adana Şehir Hastanesi’nde yakalandı. Çağlar A. ve Gülben Y. gözaltına alındı. Çağlar A., görüntü alan gazetecilere “Sanki 30 kişiyi öldürdük” dedi. Tedavisi devam eden Ezel bebekte 1’inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi. 

    Etiketler: aile içi şiddet , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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