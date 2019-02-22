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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Öz kızına istismar

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Öz kızına istismar

Döndü Şengül’ün (41) boşanma aşamasında olduğu kocası Şükrü Şengül (39) tarafından öldürülmesinin arkasından dram çıktı. Öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıl hapsi istenen Şükrü Şengül’ün adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve cinayetten 2 gün önce eşini “Şikâyetinden vazgeçmezsen seni öldürürüm” diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

Döndü Şengül ile Şükrü Şengül, 2008’de evlendi. Çiftin 2011’de E. adında kız çocukları dünyaya geldi. Eşinden şiddet gören Döndü Şengül, Ocak 2018’de boşanma davası açarak evi terk etti. Annesinin evine yerleşen kadın, 2’nci çocuğuna hamile olduğunu anlayınca boşanma davasını çekerek evine geri döndü. Bir erkek çocuk sahibi daha olan Döndü Şengül’e eşi şiddet uygulamaya devam etti.

1 GÜN GÖZALTINDA

Şengül, sürekli ağlayan kızı E.’nin anlattıklarıyla da şoke oldu. Kızının, babasının cinsel istismarına uğradığını anlayan kadın, 3 Ocak’ta eşinden şikâyetçi oldu. Psikologlar eşliğinde ifadesi alınan E., babasının cinsel istismarını anlattı. E., devlet korumasına alınırken, anne Döndü Şengül ise 6 aylık çocuğunu alıp annesinin yanına yerleşti. Şükrü Şengül, 4 Ocak’ta gözaltına alındı. 5 Ocak’ta nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öz kızına istismardan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan baba, 21 Mart’ta Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmasına katılacak.

‘BENİ ÖLDÜRECEK’

Kocasının serbest kalması üzerine Döndü Şengül, “Silahı var, beni öldürecek, tutuklayın” diyerek itirazda bulundu ancak talebi kabul edilmedi. Boşanma davası da açan Döndü Şengül “Seni öldürürüm” tehditlerinin sürmesi üzerine Ankara 10’uncu Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

2 GÜN SONRA CİNAYET

Döndü Şengül, ‘Çocuk Sevgi Evleri’ne yerleştirilen kızı E.’yi 10 Şubat’ta yanına aldı. Şükrü Şengül, 16 Şubat’ta eşine mesajlar atarak, “Şikâyetinizden vazgeçin, yoksa sonucuna katlanırsın. Öldürürüm” diye tehdit etti. 2 gün sonra Döndü Şengül kızı E.’yi okula bıraktıktan sonra sokak ortasında kocası Şükrü Şengül tarafından 3 kurşun ile öldürüldü. Cinayetten sonra Şengül çiftinin 8 yaşındaki kızları E. ile 6 aylık oğulları tekrar devlet korumasına alındı.

‘BENİM DÜŞMANIM ÇOK’

Cinayetin ardından tutuklanan Şükrü Şengül ifadesinde “Eşim kızımı bana göstermiyordu. Olay günü de görebilmek için okula gittim. Eşim ağır küfürler etti. Düşmanım çoktur, her zaman silahla gezerim. Küfürleri duyunca kendimi kaybettim, ateş etmeye başladım, gerisini hatırlamıyorum” dedi.

Öz kızını istismar ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada da ifade veren Şengül, “Kızım E.’nin kendisine ait odası vardı, ancak hava soğuk olması nedeniyle benimle yatıyordu. Yapılan suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum” savunmasını yaptı.

‘KIZIM SÜTÜ AKA AKA ÖLDÜ’

DÖNDÜ Şengül’ün annesi Satı Evren, “Kızıma etmediği eziyet kalmadı, şiddet uyguladı, kötü davrandı. Kızım 2 çocuğu için katlandı. Kendi öz kızını bile taciz edince kızım dayanamadı. Mahkeme böyle bir adamı nasıl serbest bıraktı? Kızım daha yeni anne olmuştu. Oğlunu daha emziriyordu. Kızımın sütü aka aka öldü” dedi. Döndü Şengül’ün ablası Hamide Evren ise “Kendi öz kızına bile cinsel istismarda bulunan bir adam nasıl serbest bırakılır?” diye isyan etti.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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