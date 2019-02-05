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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
05.02.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Öz kızına cinsel istismarda bulunmuştu... Her satırı iğrenç!

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Öz kızına cinsel istismarda bulunmuştu... Her satırı iğrenç!

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde öz kızı 16 yaşındaki D.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Dündar D., en üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.​

Yeniçağa ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki D.D., babası Dündar D.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. D.D. ifadesinde, 5 yıldır babasının kendisine haftada 2-3 kez cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.  Gözaltına alınan ve sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Dündar D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bir kargo firmasında çalışan Dündar D. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuklu sanık Dündar D. ile kızı D.D. ve eşi F.D. hazır bulundu. Duruşmada lise öğrencisi D.D.,  gözyaşları içinde 5 yıl boyunca öz babasının cinsel istismarına uğradığını anlatarak, "Bir keresinde, 'Annen iki yıl içerisinde ölecek ben de seninle evleneceğim' dedi. Şok olmuştum” dedi.

BELDEN AŞAĞISI ÇIPLAK ŞEKİLDE KARŞILADI

Liseli kız ifadesinin devamında, "Her gün tacizde bulundu. Dayanamayarak, telefonla iş için dayımın yanında olan annemi aradım ve her şeyi anlattım. O da dayıma anlattı. Annem ve dayım, Gerede'deki okuluma gelip, beni aldılar.

Babam evdeydi. Hatta annem babamı arayarak, eve geleceğini söyledi. Babam da 'Bugün gelme yarın gelirsin' dedi. Dayım ve annemle birlikte gizlice eve geldik. Dayım kapının zilini çaldı. Babam benim eve geleceğimi tahmin ederek, kapıyı, üstünde sadece atletle açtı. Bunun üzerine dayım babamı döverek, eve polis çağırdı. Öz babamdan şikayetçi ve davacıyım. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

18 YILLIK EVLİYİM, KOCAMIN BÖYLE SAPIK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Sanık Dündar D.’nin eşi F.D. de "18 yıllık evliyim. Kocamın böyle bir sapık olduğunu bilmiyordum. Zaman zaman kendisinden şüpheleniyordum. Çünkü, sürekli olarak kızımı odaya getirip, gizli gizli konuşuyorlardı. Kızım söylediklerine inanıyorum" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Son sözleri sorulan sanık Dündar D. ise suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık babayı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve olayın birinci derece yakına karşı işlenmesinden dolayı en üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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