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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
22.11.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Öz kızına cinsel istismar davasında anne şikayetçi olmadı

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Öz kızına cinsel istismar davasında anne şikayetçi olmadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde öz kızı N.D'ye (17) 13 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan M.D.'nin (44) yargılanmasına başlandı. N.D.'nin annesi E.D. (39), eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, “Kızım, babası arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına izin vermediği için bu suçlamada bulunmuştur. Aile faciası yaşanmasın" dedi.

Lise öğrencisi N.D., geçen haziran ayında okul yönetimine başvurarak, bir otelde çalışan babası M.D.'nin, kendisine 13 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Okul yönetiminin bildirmesi üzerine Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan N.D., aynı iddiayı burada da tekrarladı. Babasının evde yalnız oldukları sırada gerçekleştirdiği istismarların ilkini, "Senin adın N.. Annemin ismini sana verdik. Sen annemsin" diyerek gerçekleştirdiğini öne sürdü. Gözaltına alınan baba M.D., sevk edildiği adliyede 25 Haziran günü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.D. ise yetiştirme yurduna yerleştirildi.

'KIZIM 'BABACIĞIM' DİYEREK BOYNUMA SARILIR'

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya baba M.D., tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. N.D.'nin annesi E.D. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

20 yıla kadar hapsi istenen M.D., savunmasında N.D.'nin öz kızı olduğunu belirterek, “Ben kızıma kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Kızımla cep telefonu konusunda tartışmalarımız var. Arkadaşlarına gitmek istediğinde izin vermediğimde de tartışma yaşamıştık. Kendisine bu konularda baskı yaptım. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Kızımın bana arkadaş ortamında iftira attığını düşünüyorum. Arkadaşlarının etkisinde kalmış olabilir. Ben eve geldiğimde, kızım, 'babacığım' diyerek boynuma sarılırdı" dedi.

'AİLE FACİASI YAŞANMASIN'

N.D.'nin annesi E.D. ise eşi olan sanıktan şikayetçi olmadığını, davaya katılma talebi bulunmadığını belirterek, “Aile faciası yaşanmasın. Eşim eve geldiğinde kızım, 'babacığım' diyerek boynuna sarılırdı. Kızım, bana bu davayla ilgili hiçbir şey anlatmadı. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istediğinde eşim, 'Başına bir iş gelir' diye izin vermezdi. Bu nedenle tartıştıkları olurdu ama sonra barışırlardı. Telefonla arkadaşlarıyla görüştüğünde de eşim kızardı. Kızım şu an yurtta kalıyor. Kendisiyle yaptığım görüşmede, 'Babamı korkutmak amacıyla böyle yaptım' dedi" diye konuştu.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada N.D.'nin Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde, talimatla alınan ifadesi okundu. N.D.'nin ifadesinde "Babamın bana karşı ilk eylemi 13 yaşındayken oldu. Tam tarihini hatırlayamıyorum. Babam yatak odasında televizyon izliyordu. Beni yanına çağırdı. 'Senin ismin N.. Benim annemin ismi. Sen benim annemsin' diyerek, beni taciz etti. Bu 10-15 dakika kadar sürdü. Bunu kimseye anlatamadım. 15 yaşıma kadar böyle sürdü ve artarak, devam etti. Babamın bu eylemleri olduğunda annem evde değildi. Son eylemi 21 Haziran'da oldu, ben de 23 Haziran'da öğretmenlerime durumu anlattım. Daha öncesinde korktuğum ve çekindiğim için kimseye bir şey söyleyemedim. Babamdan şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ

N.D.'nin sorulara düzgün cevap verdiği, yaşına uygun fiziksel ve zihinsel olgunluk içinde olduğu bildirilen bilirkişi raporunun da okunduğu duruşmada, sanık avukatı Hüseyin Dalıç ise N.D.'nin babasına iftira attığını belirterek, “Mağdur çelişkili beyanlarda bulunmaktadır. İddia ettiği eylemler söz konusuysa, bunu yakınlarına anlatması gerekirdi. Bu olayları anlatmaksızın normal yaşamına devam etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu neden müvekkilimin tahliyesini ve beraatını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, N.D.'ye kayyum atanmasına, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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