Oyunu yanlış anladılar, salonu terk ettiler

Habertürk gazetesinden Göksel Gürsoy'un haberine göre, İstanbul Devlet Tiyatrosu 13. Afife Tiyatro Ödülleri töreninde en başarılı yerli oyun yazarı dalında Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü alan “Bayrak” adlı oyunla Trakya turnesine çıktı. Oyun, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önerisiyle Tekirdağ’ın Ergene Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği etkinlikte Ergene Ulaş Düğün Salonu’nda sahnelendi. Ancak oyunun “Bayrak” adı yanlış anlaşılınca ilginç bir tepki yaşandı.

Oyunun ismi nedeniyle seyirciler ellerinde Türk bayrakları, Atatürk baskılı tişörtlerle salonu doldurdu. Seyirciler, oyun başladığında konunun bekledikleri gibi olmadığını gördü. Çünkü Berkun Oya’nın yazıp Kubilay Karslıoğlu’nun yönettiği oyunun konusu, eşini öldürüp ailesinin yanına sığınan bir adamın hayatıydı.

Oyunun başlamasının ardından ise bazı izleyiciler oyunun hakaret sözler içerdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından izleyicilerin bir kısmı salonu terk etti.





'BÜNYEMİZ KALDIRMADI'

Salonu terk edenler arasında oyunun ilçede sergilenmesini sağlayan Ergene Belediye Başkan Yardımcısı ve Ergene Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayça Çevikelli Belediye Meclis üyeleri de yer aldı.

Ayça Çevikelli neden tepki gösterdiklerini de şöyle ifade etti:



“Biz oyunda vatan sevgisi, bayrak sevgisi sahnelenmesini beklerken, şiddet ve küfürle karşılaştık. Bayrak ismi bizi yanılttı. Bu yaşanandan dolayı tiyatro oyununu terk ettik. Salonda mecburen 300 kişiden yaklaşık 30 kişi kaldı. Açıkçası bu oyunu bizim bünyemiz kaldırmadı. Ben de tepki gösterdiğim için rahatsız olmuşlar ve benim hakkımda da tutanak tutarak Kültür Bakanlığı’na şikâyet edeceklerini belirttiler. Yaşanan bu organizasyon sıkıntısından dolayı sanatseverlerden özür diliyoruz.”