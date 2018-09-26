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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.09.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Oyunu teftişte deşifre oldu!

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Oyunu teftişte deşifre oldu!

FETÖ'NÜN 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada, tanık olarak dinlenen eski müfettiş, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda 2005-2011 yılları arasında çalıştığını, teftişe gidilecek yerdeki cemaat mensupları listesinin önceden kendilerine verildiğini anlattı.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalardaki tanık beyanları, örgütün yargıya yerleşirken kullandığı metotları deşifre etti. 
Cemaat mensubu hakim savcıların yüksek notlarla parlatıldığı, cemaatten olmayanların düşük notlarla yükselmelerinin engellendiği, FETÖ'nün yargıyı nasıl ele geçirdiğini ortaya koyan iddianamelerde de anlatılırken, yönteme ilişkin ayrıntılar da tanık ifadeleriyle ortaya kondu. FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalarda, tanık olarak dinlenen Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin'in beyanlarıyla iddialar daha da netleşti. 

Abdullah Şahin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılamaları süren teftiş kurulunda görevliyken Yargıtay veya Danıştaya üye seçilenlerin davalarında tanıklık yaptı.  Tanık olarak verdiği ifadelerde, cemaat içinde uzun yıllar kaldığını, bazı sanıklarla teftiş kurulunda birlikte çalıştığını anlatan Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin, 2011'de ters düşerek örgütten ayrıldığını söyledi. Bazı sanıklarla aynı sohbet grubunda bulunduğunu, grubun teftiş kurulunda çalışanlardan oluştuğunu belirten Şahin, sohbet toplantılarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu, videolarının izlendiğini, himmet verildiğini, gündeme ilişkin konuların konuşulduğunu kaydetti. 

Şahin, son dönemlerde cemaatin tedbire önem verdiğini, yemeklerde alkol alınması, Bank Asya'ya para yatırılmaması, telefon konuşmalarına dikkat edilmesi gibi tedbirlerin uygulanmasının istendiğini de anlattı. 

Abdullah Şahin, Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptığı dönemde başkanlığın yüzde 70'inin bu yapıya mensup olduğunu belirtti.  Şahin, mahkeme heyetinden gelen "Sohbetlerde, teftiş sırasında kimilerine daha yüksek, kimilerine düşük not verilmesi gibi telkinler yapılır mıydı?" sorusu üzerine, Teftiş Kurulunda, 2005-2011 yılları arasında görev yaptığını belirterek, "Cemaat mensubu kişiye, teftişe gitmeden gideceği yerdeki cemaatçilerin listesi verilirdi. Kim cemaatçi kim değil ona göre bilinmesi için liste önceden hazırlanırdı, bu mecburiydi." şeklinde ifade verdi. 

 

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