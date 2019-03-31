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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK - Yılmaz BEZGİN-/İSTANBUl, (DHA) 
31.03.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan açıklama

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı. Oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul’nda kullanan Yıldırım’a, eşi Semiha Yıldırım ile torunları Ali ve Elif Köylübay eşlik etti. Yıldırım zarfını Ali Köylübay ile birlikte sandığa attı. Yıldırım oy kullanmanın ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün İstanbul’da ve Türkiye’nin 80 vilayetinde ilçelerde, beldelerde, köylerde, mahallelerde, yerel seçimlerin yapıldığını söyleyen Yıldırım, "Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Biz de oyumuzu Aydınlı’da kullandık. Hem Tuzla belediye başkanı, meclis üyeleri, mahallemizin muhtarı hem de büyükşehir belediye başkanı adayı için oy kullandık. İstanbulumuz için 39 ilçemiz için Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin, kardeşliğimizin birliğimizin beraberliğimizin ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" dedi. 

2 TORUNU LE BİRLİKTE GELDİ

Torunlarının bu güzel günde, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten Yıldırım, Bizimle geldiler. Hepsi bu kadar değil. 6’dan 2 tanesi kura ile belirlendi" diye konuştu.

"GAYET KEYİFLİ BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜK"

Seçim kampanyası ile ilgili de Binali Yıldırım, "Gayet keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul’u bir baştan bir başa en az 2 kez turladık. Bütün İstanbullularla bir araya geldik. Çok güzel anılarımız oldu. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. İstanbul’u dinledik. İstanbulluları dinledik. Şimdi artık çalışma zamanı, İstanbul hizmet, öğretme proje gerçekleştirme zamanı diyorum" ifadelerini kullandı.

 

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