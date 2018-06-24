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    Oyunu kullanan Akşener: Seçim sonuçlarını Ankara'dan takip edeceğim

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    24.06.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, oyunu Beylerbeyi'nde kullandı. Akşener, seçim sonuçlarını Ankara genel merkezden takip edeceğini söyledi.

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    • Akşener oyunu kullandı
    • Akşener oyunu kullandı
    • Akşener oyunu kullandı
    • Akşener oyunu kullandı

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.

    Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, "Çok farklı bir seçime gidiyoruz bugün. Hem partili cumhurbaşkanı hem milletvekilliği seçimi. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Demokrasilerde her şey tartışılır ama bir şey tartışılmaz. Hür irade ile seçmen tercihinin sandık sonuçlarına yansımasına itiraz edemezsiniz. Burada en önemli kelime de hür iradedir. Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını, hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu hür iradenin sandığa yansıması için biz elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hiçbirimizi utandırmasın" ifadelerini kullandı.

    Heyecanlı olduğunu vurgulayan Akşener, seçim sonuçlarını Ankara genel merkezden takip edeceğini söyledi.

    Etiketler: secim2018 , oy kullanma , son dakika , haberler
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