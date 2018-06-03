Başbakan Binali Yıldırım, dün Kastamonu’da halka hitap ederken özetle şöyle konuştu: “Türkiye’nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Darbeyi bastırdık, ekonomide finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar. 24 Haziran’da bunların bütün oyunlarını başlarına geçirecek miyiz? Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alanları dinliyorsunuz değil mi? Bu ülkenin hayrına bir şey ağızlarından çıktı mı? Bunların derdi millete hizmet değil. Öyle bir projeleri olsaydı şimdiye kadar çoktan anlatırlardı. Memleketin hiçbir şehrinde ‘Şu eserimiz var’ diyebiliyorlar mı? ‘Ilgaz Tüneli’ni yaptık’ diyebiliyorlar mı? ‘Kastamonu Havalimanı’nı yaptık’ diyebiliyorlar mı? Diyemezler. Çünkü bunların işi laf üstüne laf koymak. AK Parti’nin işi taş üstüne taş koymak, eser, proje yapmak.

PROJELERİ, TİKA Şimdi haklarını yemeyelim bunları bir projeleri var. 80 ülkede Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA’yı kapatacaklarmış. Niçin? FETÖ böyle istiyor çünkü. FETÖ’nün dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. Başka ne diyorlar? ‘Kanal İstanbul yapımını durduracağım’ diyor. Kanal İstanbul’a senin hayalin yetmez. ‘Yerli otomobil de nereden çıkmış?’ diyorlar. Başkalarının arabalarını alalım. Bu mu sizin yerliliğiniz? Bunlar milletle aynı istikamette yürüyemiyorlar. Yıkmaya çalıştığınız projeler bu ülkenin gurur projesidir.”



