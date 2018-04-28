'Oyunları boza boza geldik'

Başbakan Yıldırım şunları söyledi: “Vesayet odaklarının baskısına, darbecilere kumpasçılara asla boyun eğmedik. Gerekirse milletin istiklali için canımızı seve seve veririz dedik. Terör örgütüyle ülkemizde kargaşa çıkarmaya çalışıyorlar. Çukur operasyonlarıyla kardeşliğimizi hedef aldılar. Bizi yıldırmaya, irademizi teslim almaya çalıştılar. Ancak Allah’ın yardımıyla ihanet odaklarının bütün oyunlarını boza boza bugünlere geldik.



UZAYDAN MI GELECEK

Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas bir çatı Türkiye’nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgâhla karşı karşıyayız. Ancak hamd olsun yaptıkları oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çakılmadan yerle bir oldu.



Aday arıyor aday. Nereden gelecek aday uzaydan mı gelecek? CHP’de aday olacak hiçbir isim bulamadınız mı? Cumhuriyet’in partisinde aday mı yok? Bir çatı kurmaya çalıştınız, o çatı da çöktü. Projeyle, mühendislikle siyaset olmaz. Siyaset zorlamayla çıkmaz. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında buluşarak kurmaya çalıştığınız o çatı da çöktü, altında da hepiniz kaldınız.”