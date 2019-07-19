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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU/ANKARA  
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Oyunda ‘kıl payı’ bağımlılık

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Oyunda ‘kıl payı’ bağımlılık

TBMM Bilişim Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Doç. Dr. Cüneyt Evren, bilgisayar oyunlarının bağlayıcılık sırlarını ve oyunları çekici kılan psikolojik etkileri değerlendirdi.

Oyun yazılımcılarının taktiklerinin kumar yöntemleriyle benzediğini belirten Evren, “Küçük küçük ödüllerle devam ediliyor. Kumarda da asıl olan ‘kıl payı kaçırdım’ duygusu bu. Dolayısıyla kişi kumarda olduğu gibi ‘Neredeyse başarıyordum’ şeklinde oynamaya devam ediyor” dedi. Evren şöyle devam etti:

OYUNLA TELAFİ

- “Oyunda yarattığınız başka bir kimlik var. Avatara bürünüyor. Kendisinden memnun olmayan bir kişi avatarını istediği gibi oluşturuyor. Avatarını kendisinden daha iyi görmesi, bu oyuna bağımlı hale gelmesi, bir bozukluk ortaya çıkarmasının en önemli nedenlerinden biri. Gerçek hayatta başarısızlık yaşıyorsa genç, bunun telafisini oyunlarla yapmaya çalışıyor.

- Çocuklar şimdi e-sporcu olmak istiyor. Ülkemizde de var e-spor, turnuvalar düzenleniyor. Ne için oynadıkları önemli. Şan, şöhret, oyunda ilerleme, seviye yükseltme onlarda haz uyandırıyor. Rekabet, statü ve güç için oynuyorlar.

- Oyun içine yeni şeyler keşfediyorsunuz. Bu da haz veren bir süreç. Sorunlar yaşıyorsa ve bunlardan kaçış olarak kullanıyorsa bu da önemli. Kendini daha rahat hissediyor, kendi kendini bir yerde tedavi etme çabası diyebiliriz.

- Profesyonel, amatör oyuncular oyunla ciddi zaman harcıyor gibi görünüyor. Yüzde 14’ü 6 yaşın altında internet kullanmaya başladığını bildirmiş. Bu grubun oyun oynama yaşları ise 6 yaş öncesi yüzde 34.7. Ne kadar erken başlarsa daha sonra problem yaşanması ihtimali o kadar yüksek.

- Tek bilinen koruyucu etken dışa dönüklük, yani sosyal olma. Bunun tam tersi içe dönüklük de en önemli risk. Bunun dışında heyecan arayışı, narsistik, saldırganlık duyguları. İlginç olan, bu kumar oynayanların da bulgusu.”

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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