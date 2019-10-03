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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- İHA
03.10.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

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Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Kadıköy’de meydana gelen trafik kazası sonucu oyuncu İsrafil Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin taksi şoförünün yargılandığı davada, tarafların kusur durumuna ilişkin istenen üçüncü rapor dosyaya girdi. Bilirkişi raporunda, kontrolsüz ve tedbirsiz şekilde aracın kapısını açan taksici sürücüsünün birinci derecede kusurlu olduğu, İsrafil Köse’nin ise ikinci derecede kusurlu olduğu belirtildi.

Dosyaya gelen üçüncü bilirkişi raporunda sanık taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan birinci dereceden, maktul İsrafil Köse ise ikinci dereceden kusurlu bulundu. 

Kadıköy'de 21 Ağustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin taksici Bekir Serkut Özhan'ın yargılandığı davaya devam edildi. 

İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına iki tarafı da avukatları temsil etti. 

Üçüncü defa hazırlanan bilirkişi raporu, dava dosyasına geldi. Raporda, motosikletiyle trafikte seyreden maktul İsrafil Köse'nin, yol kenarında park halindeki taksinin sürücüsü sanık Bekir Serkut Özhan'ın taksinin kapısını aniden açması ile kapıya çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.
 
TAKSİCİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Raporda, "Araç sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın arkasından gelen araçlar ve yayalar için tehlike ve engel teşkil etmediğinden emin olmadıkça, trafik güvenliğini ortadan kaldıracak kontrolsüz ve tedbirsiz bir şekilde aracının kapısını açmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda ticari taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın tedbirsiz, dikkatsiz ve kurallara aykırı bu hareketinin kazanın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. 
Raporda maktul İsrafil Köse için de şu değerlendirme yapıldı:
 
İSRAFİL KÖSE DE TALİ KUSURLU BULUNDU

"Maktül motosiklet sürücüsü İsrafil Köse, seyri esnasında yolun sağ tarafından park halinde olan ticari bir araçtan her an bir yolcu veya sürücünün inebileceğini ve kapılarını açabileceğini göz önünde bulundurarak motosiklet ile park halinde bulunan bu aracın son derece yakınında geçmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini öngörmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu meyanda yüksek miktarda alkol alış olan motosiklet sürücüsü İsrafil Köse'nin bu hususlara riayet etmediği, dikkatsiz, tedbirsiz, özen yükümlülüğüne ve taşıtın hızını yaya geçidine yaklaşırken azaltması hususundaki kurala aykırı şekilde taşıt sevk ve idare ettiği, bu hatalı davranışının olayda ikince derecede etkili olduğu kanaatine varılmıştır."

Raporun sonuç bölümünde kazanın oluşumunda sanık Bekir Serkut Özhan'ın birinci dereceden, maktul İsrafil Köse'nin de ikinci derecede kusurlu bulunduğu belirtildi.
 
DAHA ÖNCE DE İKİ RAPOR GELMİŞTİ

Dava dosyasına gelen ilk raporda sanık Bekir Serkut Özhan ve maktul İsrafil Köse birlikte asli kusurlu bulunmuştu. İkinci raporda ise gelen son rapora paralel idi. İkinci raporda, sanık Bekir Serkut Özhan'ın asli, maktul İsrafil Köse'nin tali kusurlu olduğu belirtilişti. 

Mahkeme, taraf avukatlarının üçüncü rapora yönelik beyanlarını sunmaları için ertelendi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy Ayrılıkçeşmesi metro istasyonu güzergahında motosikleti ile seyir halinde iken kapısı açılan taksiye çarparak yaralandığı, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın alkollü olmadığı belirtilerek, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 

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