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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Serpil KIRKESER / DHA
01.11.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Oyuncu ağabeyinin katilini intikam için öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı

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Oyuncu ağabeyinin katilini intikam için öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı

BAKIRKÖY Ataköy D-100 Karayolu yan yolda Emre Solan’ın otomobil içerisinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Arslan’ın (24) ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Arslan, olay günü ağabeyini öldüren şahsın cezaevinde olmayıp dışarıda olmasını görünce sinirlendiğini belirterek, "Öldürme amacıyla ateş etmedim, omuzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Bakırköy Adalet Sarayı’nda önceki gün savcıya ifade veren Mehmet Ali Arslan Esenyurtta emlakçılık işi yaptığını ve bölgede gasp olayı sık yaşandığı için arabasında ruhsatsız bir tüfek taşıdığını belirterek, şunları söyledi: 

"Olay günü , ağabeyim Halit Arslanı öldüren Emre Solan'ı E 5 yan yolda park halinde aracının içinde gördüm. Şahsı görünce yoluma devam ettim. Ancak ağabeyimi öldüren bu şahsın cezaevinde olmayıp dışarıda olduğunu görünce, kullandığım ilaçların da etkisiyle çok sinirlendim. Aracımla Ataköy'e kadar gittim. Oradan AVM’ye girip peşinden tekrar yan yoldan girdim ve Emreyi gördüm. Şirinevler-Ataköy metrobüs durağının yakınına doğru aracımı sürdüm. Giderken gördüğüm kişinin Emre olmamasını istedim. Aracın yanına doğru tekrar gittiğimde Emre aracın içerisinde tek başına bekliyordu. Ben hatırladığım kadarıyla 40-45 dakika kadar aracımı Emre'nin aracının yanına park edip araç içerisinde bekledim." 

"ÖLDÜRME AMACIYLA ATEŞ ETMEDİM" 

Arslan savunmasını şunları belirtti: 

Hava almak için biraz dışarıya çıktım sonra tekrar aracıma bindim. Bir süre bu şahsın yanımdan gitmesini bekledim ancak gitmeyince saat 22.45 sıralarında kullanmış olduğum sinir ilaçlarının da etkisiyle daha sonra polislere teslim etmiş olduğum pompalı tüfeği alarak sürücü koltuğunda oturan Emre Solan'ın yanına gittim ve açık olan camdan kendisine bir el ateş ettim. Aramızda iki metre kadar mesafe vardı. Öldürme amacıyla ateş etmedim, omuzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Daha sonra oradan ayrılıp ablamların Beylikdüzü'ndeki evine gittim. Banyo yaptım. Zaten teslim olacaktım. Polis memurları gelip beni evden aldılar. Benim şahsı öldürmem de asla kan gütme gibi bir husus söz konusu değildir. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim."

Şirinevler'de otomobile silahlı saldırıİSTANBUL'un en yoğun noktalarından biri olan D-100 Karayolu Şirinevler mevkiinde trafikte seyreden bir otomobilden sıkılan kurşunun hedefi, seyir halindeki başka bir otomobilin sürücüsü oldu. Kafasından isabet alan ve ismi bilinmeyen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekiler, kanlı infazın gerçekleştiği noktadaki çalışmaları adeta film izler gibi izledi. Şoke eden cinayetin ardından yapılan incelemede kaçan otomobilin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre 'çift plaka' sahteciliği uyguladığı ortaya çıktı.
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