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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
28.02.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Oyuncak silahla oynarken karşısında soyguncuları görünce...

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Oyuncak silahla oynarken karşısında soyguncuları görünce...

İstanbul, Sultangazi'de bir markete giren maskeli soyguncular, pompalı tüfekle müşterileri ve market çalışanını etkisiz hale getirerek, kasadaki paraları aldı. Soygun anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, marketin çırağı ve iki müşteri sohbet ediyor. Çırak A.T.'nin bir yandan müşterilerle sohbet ettiği, bir yandan da elindeki oyuncak silahla oyalandığı görülüyor.  Kısa bir süre sonra yüzü maskeli üç kişinin içeri girdiği ve içeri girer girmez elinde pompalı tüfek bulunan şahsın havaya ateş açtığı görüntülere yansıyor.

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  • Sultangazide hareketli anlar
  • Sultangazide hareketli anlar
  • Sultangazide hareketli anlar
  • Sultangazide hareketli anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sultangazi'de biri pompalı tüfekli yüzleri maskeli 3 kişi, dün saat 20.00 sıralarında işyeri sahibinin yatsı namazını kılmak için camiye gittiği sırada markete geldi. Tam o sırada market çalışanı 17 yaşındaki A.T. oyuncak silahla oynuyordu. Karşısında pompalı tüfekli maskeli soyguncuyu gören genç elindeki oyuncak silahı korkuyla tezgaha bırakır bırakmaz soygunculardan biri havaya ateş etti.

A.T ve içerideki müşterileri diz çöktürüp etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki 300 lirayı aldı. Yaklaşık 1 dakika iş yerinde kaldıktan sonra dışarı çıkan gaspçılar, koşarak olay yerinden uzaklaştı. 

Market çırağı A.T. ve müşteriler ise şoku atlattıktan sonra, polise haber verdi. Gasp olayının yaşandığı markete çok sayıda polis sevk edildi. Yatsı namazını kılmak için marketin karşısında bulunan camiden çıkan ve yaşananlardan habersiz olan işyeri sahibi ise şok yaşadı.  Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çıraktan ve müşterilerden bilgi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de markette inceleme yaptı. Polis, kaçan zanlıları arıyor.

"ÇÖKÜN YERE DEDİKTEN SONRA HAVAYA ATEŞ ETTİ"

Soygun anında içeride olan bir kişi, "İçeride 2-3 arkadaş daha vardı. Sohbet ediyorduk. Benim arkam kapıya dönüktü. Birden 'çökün yere' diye bir ses duydum. Bunu dedikten sonra da havaya ateş etti. İçeri girenlerin yüzü maskeli ve üç kişilerdi. Öbür arkadaşlar diz çökmüş, öyle bekliyorlardı. Kulağının dibinde mermi atılırsa korkarsın. Kasadan paraları aldılar" dedi. 

GÜVENLİK KAMERASI SOYGUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Soygun anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, marketin çırağı ve iki müşteri sohbet ediyor. Çırak A.T.'nin bir yandan müşterilerle sohbet ettiği, bir yandan da elindeki oyuncak silahla oyalandığı görülüyor.  Kısa bir süre sonra yüzü maskeli üç kişinin içeri girdiği ve içeri girer girmez elinde pompalı tüfek bulunan şahsın havaya ateş açtığı görüntülere yansıyor.

Daha sonra içeride bulunanları diz çöktürüp etkisiz hale getirdikten sonra, bir başka soyguncu marketin yazar kasasını açarak içindeki paraları alıyor. Üç şahıs paraları aldıktan sonra koşarak kayıplara karışıyor. 

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