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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ERZURUM (İHA)
07.11.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Oyun oynayan çocuk tandıra düşerek feci şekilde yandı

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Iğdır’da oyun oynadığı sırada tandıra düşen küçük Fatma, vücudunun çeşitli noktalarında feci şekilde yandı. Tedavisi devam eden 2.5 yaşındaki Fatma'nın ayak parmaklarının tamamını kaybetme ihtimali var.

Iğdır'ın Karakuyu köyünde yaşayan Sadullah Çakmaz ve Asiye Çakmaz çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olan 2.5 yaşındaki Fatma Çakmaz, annesinin ekmek yapmak için yaktığı tandıra düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan anne Asiye Çakmaz, koşarak kızını tandırdan çıkartıp ardından soğuk suyun altına tuttu. Olay yerine çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Fatma, ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) sevk edildi. Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alınan Fatma’nın göğüs, kalça ve ayak bölgelerinde 2. ve 3. derece yanıklar olduğu tespit edildi.

Öte yandan 5 gündür Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden küçük Fatma’nın ayak parmaklarının tamamını kaybet ihtimali var.

Çocuğunun iyileşme süresinin uzayabileceğini bu yüzden sabırlı olmaya çalıştıklarını ifade eden Baba Sadullah Çakmaz, “Fatma’nın annesi tandırda ekmek pişirmek için içeriden hamuru almaya gitmiş. Çocuk da tandır düz zeminde olduğu ve eski tip tandır olduğu için fark etmeyerek içine düşmüş. Şuanda bacağında ve kalçasında derin yanıklar var. Buraya getirdiğimizde doktorlar ameliyata aldı. Yavaş yavaş iyileşecek biraz sabırlı olmamız lazım. Bizden çocuğun iyi beslenmesini istediler. Şuanda doktorlar parmak uçlarında herhangi bir sıkıntı olabileceğini söylüyor. Devletimiz doktorlarımız hep yanımızda. Biraz maddi durumumuz kötü. Çocuğun hastaneden sonra beslenmesinde çok zorluk yaşıyoruz. Devletimizden ihtiyaçlarımız için yardım istiyoruz. Ben işsizim. İnşaatlarda amelelik yapıyorum” dedi.

Ayrıca köyde yaşayan ailelerin ekmek yapmak için kullandıkları tandırları zemine sıfır yapmamalarını tavsiye eden Baba Çakmaz, “Aileler bu tarz hadiseleri yaşamaması için artık bu tarz eski tandırları kullanmasın. Zemine sıfır olan tandırları değil de yüksekte olan tandırlarda ekmeklerini yapmasını öneriyorum. Çocuklarının karşılarında can çekişmelerini görmemeleri ve böyle vakaların bir daha olmaması için dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi devam eden küçük Fatma iyileşeceği günü bekliyor.

Oyun oynayan çocuk tandıra düşerek feci şekilde yandı


Oyun oynayan çocuk tandıra düşerek feci şekilde yandı


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