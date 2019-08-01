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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak) (DHA)
01.08.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Oyun kavgasında birbirlerini vurdular

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kahvehanede oyun masasında çıkan kavgada B.Ö., tabanca ile ateş ederek A.T.'yi bacağından vurdu. A.T. elinden aldığı tabanca ile B.Ö.'yü bacağından vururken, kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş. de bacağından vuruldu.

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  • Zonguldakta silahlı kavga: 3 kişi bacağından vuruldu
  • Zonguldakta silahlı kavga: 3 kişi bacağından vuruldu
  • Zonguldakta silahlı kavga: 3 kişi bacağından vuruldu
  • Zonguldakta silahlı kavga: 3 kişi bacağından vuruldu
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Olay, sabah saatlerinde Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, A.T. ve H.T. ile B.Ö. oyun oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Kavga dışarıya taşarken B.Ö. tabancasını çıkartarak A.T.'yi bacağından vurdu.

A.T. yaşanan boğuşma sırasında B.Ö.'nün elinden silahı aldı. A.T. silahı ateşleyerek B.Ö.'yü bacağından vurdu. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş.'nin bacağına isabet etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de bir binanın üçüncü katındaki dairenin camına isabet etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bacağından vurulan A.T. ile kavgaya karışan kardeşi H.T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan B.Ö. ile R.Ş. hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinden kaçan 2 kişiyi ararken, soruşturma başlattı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde A.T. ile H.T.’nin olay yerinden kaçışı görüntülendi.

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