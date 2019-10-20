Oyun kana bulandı...

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- 
20.10.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

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MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, kahvede oyun oynayan Hamza Bilgen (77) ile Nurtaç Bilgiç (54) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bilgen’in tabancayla ateş ettiği Bilgiç öldü, ikiliyi ayırmaya çalışan Münir Taş (60) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan Bilgen’in yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, kırsal Epnidere Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvede kağıt oynayan Hamza Bilgen ile masada oyunu izleyen kişilerden Nurtaç Bilgiç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamza Bilgen belindeki tabancayı çekip, ateş etti. Mermiler, Bilgiç’e ve tartışmayı önlemeye çalışan Münir Taş’a isabet etti.

DURUMU AĞIR

İki yaralı kanlar içinde yere yığılırken, Bilgen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kahveye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ve ağır yaralı oldukları belirlenen 2 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Münir Taş ise Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli Hamza Bilgen’i yakalamak için çalışma başlattı.

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