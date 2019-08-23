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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Oyun değil istismar

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde bir tür gelenek haline geldiği söylenen ‘civciv çıkarma’ karakolluk oldu.

OLAY geçen 18 Ağustos akşamı yaşandı. Köyde yapılan düğün, kına ve bayramlarda düzenlenen ‘civciv çıkarma’ adı verdikleri skandal âdet, R.G. için düzenlenen kına eğlencesinde de tekrarlandı.

Oyun olarak tanımladıkları ‘civciv çıkarma’yla ilgili ulaşılan bir video kaydına göre olay şöyle gerçekleşiyor: Bir odanın ortasına geniş bir çarşaf geriliyor. Ayakta duran 3-4 kişi gerilen çarşafı tutuyor. Çarşafın altına ise yaşları 7 ile 12 arasında değişen 3-4 çocuk giriyor. Bu çocuklarla birlikte 18 yaşın üstünde birkaç kişi de çarşafın altına giriyor. Çevredekilerin gülüşmeleri eşliğinde, çarşafın altındaki çocukların giysileri tek tek çıkarılıyor. Kayda göre, çocukların bazıları çığlık atarken, bazıları çarşafın altından kurtulmaya çalışıyor. Çarşafın altından çıkan çocuklardan ikisinin iç çamaşırlarının da çıkarılmış olduğu görülüyor.

ÜÇ TUTUKLAMA TALEBİ
Dakikalarca süren oyuna ilişkin video kaydının yayılması üzerine, çocuklardan bazılarının ailesi durumdan şikâyetçi oldu. Durum Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirildi.

Savcılık talimatıyla olay esnasında odada bulunan 30 kişinin ifadesi alındı. Savcılık, çocukların giysilerini çıkardığı belirlenen kişilerden A.C., S.C. ve B.G.’yi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etti. Kelkit Sulh Ceza Hâkimliği bu kişileri adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Söz konusu kişiler hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlaması ile soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.

Oyun değil istismar

'KÖYDE DÜĞÜN ADETİDİR'
Köy Muhtarı Yakup Gül’ün olaya ilişkin “Bizim köyde yarım asırdır bu oyun oynanır. Gülme, eğlenme amaçlı yapılır. İstismar gibi bir durum söz konusu değil. Kıyafetleri çıkarıldığı için oyuna civciv çıkarma deniyor. Ortada bir kötü niyet yok” dediği öğrenildi.

Muhtar Gül, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ise “Ortada bir olay yok. Köyümüzde olan bir düğün âdetidir” diyerek daha fazla konuşmak istemediğini ifade etti. Savcılık kaynakları ise soruşturmanın tüm yönleri ile etkili bir biçimde yürütüldüğü bilgisini verdi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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