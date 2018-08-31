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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.08.2018 - 21:15, Son Güncelleme:

Oyun cinayetini anlattı: Önce bıçakladım sonra tampon yaptım

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Oyun cinayetini anlattı: Önce bıçakladım sonra tampon yaptım

İSTANBUL Esenyurt’ta aynı mahallede yaşayan ve her ikisi de 16 yaşında olan Yunus Emre Şahin ile R.A.’nın arkadaşlığı iddiaya göre Wolfteam adlı oyun yüzünden bozuldu.

Oyun için tartışan ikili sosyal medya ve Whatsapp üzerinden küfürleşmeye başladı. İki arkadaş 3 Şubat’ta mahallede bir araya geldi.

Arkadaşlar arasında çıkan kavga sırasında R.A. arka cebindeki çakıyla Şahin’i göğüs, sırt ve boğazından bıçakladı. Yardım istemek için panik halde bir markete giren Yunus Emre Şahin, marketten çıktıktan bir süre sonra yere yığıldı. Bıçakladığı arkadaşının kan kaybettiğini gören R.A. ise cebindeki mendili çıkararak Şahin’in boğazına tampon uygulamaya çalıştı. R.A. daha sonra ambulansı aradı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Şahin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, R.A. ise tutuklandı. R.A. hakkında Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması 29 Ağustos’ta yapıldı.

Olay günü oyun oynamak için arkadaşı Yunus Emre Şahin’le bir araya geldiklerini ancak Yunus Emre Şahin’in kendisine küfür ettiğini, kendisini tehdit ettiğini savundu. Saat 18:00’da Yunus Emre Şahin’in kendisini dövdüğünü, bu yüzden kendini korumak amacıyla arkadaşını bıçaklayarak yaraladığını söyleyen R.A., “…Boynunun sol alt tarafına, yaralandığı yeri görerek tampon yapmaya çalıştım. Kendi telefonumdan 112’yi aradım. Ancak 112 olaydan yarım saat sonra geldi. Etraftan yardım istedim. Yardım eden olmadı” dedi.

Mahkeme R.A.’nın tutukluluk halinin devam edilmesine karar vererek duruşmayı 27 Eylül’e erteledi.

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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