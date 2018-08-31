Oyun cinayetini anlattı: Önce bıçakladım sonra tampon yaptım
İSTANBUL Esenyurt’ta aynı mahallede yaşayan ve her ikisi de 16 yaşında olan Yunus Emre Şahin ile R.A.’nın arkadaşlığı iddiaya göre Wolfteam adlı oyun yüzünden bozuldu.
Oyun için tartışan ikili sosyal medya ve Whatsapp üzerinden küfürleşmeye başladı. İki arkadaş 3 Şubat’ta mahallede bir araya geldi.
Arkadaşlar arasında çıkan kavga sırasında R.A. arka cebindeki çakıyla Şahin’i göğüs, sırt ve boğazından bıçakladı. Yardım istemek için panik halde bir markete giren Yunus Emre Şahin, marketten çıktıktan bir süre sonra yere yığıldı. Bıçakladığı arkadaşının kan kaybettiğini gören R.A. ise cebindeki mendili çıkararak Şahin’in boğazına tampon uygulamaya çalıştı. R.A. daha sonra ambulansı aradı.
İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Şahin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, R.A. ise tutuklandı. R.A. hakkında Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması 29 Ağustos’ta yapıldı.
Olay günü oyun oynamak için arkadaşı Yunus Emre Şahin’le bir araya geldiklerini ancak Yunus Emre Şahin’in kendisine küfür ettiğini, kendisini tehdit ettiğini savundu. Saat 18:00’da Yunus Emre Şahin’in kendisini dövdüğünü, bu yüzden kendini korumak amacıyla arkadaşını bıçaklayarak yaraladığını söyleyen R.A., “…Boynunun sol alt tarafına, yaralandığı yeri görerek tampon yapmaya çalıştım. Kendi telefonumdan 112’yi aradım. Ancak 112 olaydan yarım saat sonra geldi. Etraftan yardım istedim. Yardım eden olmadı” dedi.
Mahkeme R.A.’nın tutukluluk halinin devam edilmesine karar vererek duruşmayı 27 Eylül’e erteledi.
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