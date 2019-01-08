Oyun cinayetine 13 yıl 4 ay hapis
İstanbul’da oyun için tartıştığı yaşıtı arkadaşı Yunus Emre Şahin’i boğazından bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki Ramazan A.’ya yargılandığı Bakırköy 2’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme Ramazan A.’nın tahrik altında cinayeti işlediği, 18 yaşından küçük olduğu ve pişmanlığı nedeniyle cezasını 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.
Esenyurt’ta aynı mahallede oturan Yunus Emre Şahin ile Ramazan A.’nın arkadaşlığı iddiaya göre sanal oyun yüzünden bozuldu. İfadelere göre, daha sonra iki arkadaş sosyal medya ve whatsapp üzerinden küfürleşmeye başladı. 3 Şubat’ta mahallede bir araya geldiklerinde de kavga ettiler. Ramazan A. arka cebinde bulunan bıçakla Şahin’i göğüs, sırt ve boğazından bıçakladı. Şahin yardım istemek için panik halinde bir markete girdi. Marketten çıktıktan sonra Şahin bir süre sonra yere yığıldı. Arkadaşının kan kaybettiğini gören Ramazan A. ise cebindeki mendili çıkararak boğazına tampon yaptı ve 112 Acil Servisi aradı. Şahin kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirirken, Ramazan A. tutuklandı ve hakkında Bakırköy 2’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde, çocuğu kasten öldürme suçundan dava açıldı.
Karar duruşması 19 Aralık’ta görülen davada Ramazan A., niyetinin arkadaşını öldürmek değil, korkutmak olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Yargılama sonucunda Ramazan A., çocuğu kasten öldürmek suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme Ramazan A.’nın tahrik altında cinayet işlediği, 18 yaşından küçük olduğu ve pişmanlığı nedeniyle cezasını 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.
“KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ”
Ramazan A.’nın kendi savunmak için bıçak kullandığını söyleyen Avukat Yunus Emre Çelebi ise ‘Müvekkilim arkadaşını öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Kendini savunmak için bıçakla arkadaşını yaralamıştır. Olay sonrasında arkadaşına tampon uygulayıp 112’yi aramıştır. Eğer öldürme kastı olsaydı olay sonrasında maktule tampon uygulayıp 112’yi aramazdı. Mahkeme bu hususların hiçbirini gözetmediğinden verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Karara itiraz edeceğiz” dedi.
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