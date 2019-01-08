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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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08.01.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Oyun cinayetine 13 yıl 4 ay hapis

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Oyun cinayetine 13 yıl 4 ay hapis

İstanbul’da oyun için tartıştığı yaşıtı arkadaşı Yunus Emre Şahin’i boğazından bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki Ramazan A.’ya yargılandığı Bakırköy 2’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme Ramazan A.’nın tahrik altında cinayeti işlediği, 18 yaşından küçük olduğu ve pişmanlığı nedeniyle cezasını 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.

Esenyurt’ta aynı mahallede oturan Yunus Emre Şahin ile Ramazan A.’nın arkadaşlığı iddiaya göre sanal oyun yüzünden bozuldu. İfadelere göre, daha sonra iki arkadaş sosyal medya ve whatsapp üzerinden küfürleşmeye başladı. 3 Şubat’ta mahallede bir araya geldiklerinde de kavga ettiler. Ramazan A. arka cebinde bulunan bıçakla Şahin’i göğüs, sırt ve boğazından bıçakladı. Şahin yardım istemek için panik halinde bir markete girdi. Marketten çıktıktan sonra Şahin bir süre sonra yere yığıldı. Arkadaşının kan kaybettiğini gören Ramazan A. ise cebindeki mendili çıkararak boğazına tampon yaptı ve 112 Acil Servisi aradı. Şahin kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirirken, Ramazan A. tutuklandı ve hakkında Bakırköy 2’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde, çocuğu kasten öldürme suçundan dava açıldı.

Karar duruşması 19 Aralık’ta görülen davada Ramazan A., niyetinin arkadaşını öldürmek değil, korkutmak olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Yargılama sonucunda Ramazan A., çocuğu kasten öldürmek suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme Ramazan A.’nın tahrik altında cinayet işlediği, 18 yaşından küçük olduğu ve pişmanlığı nedeniyle cezasını 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.

“KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ”

Ramazan A.’nın kendi savunmak için bıçak kullandığını söyleyen Avukat Yunus Emre Çelebi ise ‘Müvekkilim arkadaşını öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Kendini savunmak için bıçakla arkadaşını yaralamıştır. Olay sonrasında arkadaşına tampon uygulayıp 112’yi aramıştır. Eğer öldürme kastı olsaydı olay sonrasında maktule tampon uygulayıp 112’yi aramazdı. Mahkeme bu hususların hiçbirini gözetmediğinden verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Karara itiraz edeceğiz” dedi.

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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