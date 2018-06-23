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    Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım? Oy verme saat kaçta başlıyor?

    Hürriyet Haber
    23.06.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:

    24 Haziran Pazar günü sabah saat 08.00 itibariyle başlayacak olan seçim öncesi vatandaşların sandık sorgulama işlemleri devam ediyor. YSK tarafından belirlenen sandıklarda oylarını kullanacak olan yüz binlerce seçmen, 'Oyumu nerede kullanacağım?' sorusunun cevabını E-Devlet ya da YSK'nın internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, sandığa gitmeden önce seçmenlerin yanlarında götürmesi gereken belgeler neler olacak?

    Seçim günü nerede oy kullanacağını merak eden binlerce seçmen, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte sandık başına gidecek olan yüz binlerce vatandaş, 24 Haziran seçimlerinde desteklediği aday ve parti için oylarını kullanacak. Peki, seçim günü oy kullanılırken dikkat edilmesi gereken detaylar neler olacak? İşte, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim öncesinde seçmenler ve sandık kurullarına yönelik yaptığı duyurular…

    HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

    24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak sandık bilgileri yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi internet sitesi üzerinden sorgulanabilen seçmen bilgileri, aynı zamanda E-Devlet üzerinden de öğrenilebiliyor.

    YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, TC Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak.

    YSK ÜZERİNDEN SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    E-Devlet sorgulamaları için; Eğer bir E-Devlet şifresine sahipseniz, Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile sandık bilgilerinizi tek tuşla öğrenebilirsiniz.

    YSK tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız yapacağınız sorgulama sonucu ile gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi girmeyi unutmayın.

    E-DEVLET SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    E-Devlet şifresine sahip değilseniz, en yakın PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

    OY VERME SAATLERİ

    Seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

    Oy kullanma rehberiOy kullanma rehberi

    Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım Oy verme saat kaçta başlıyor

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