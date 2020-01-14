Oysaki nasıl yazılır? Oysaki TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Kelimelerin anlamları ve yazım kuralları hakkında detaylı bilgiye Türk Dil Kurumu yayınlarından ulaşılmaktadır. Oysaki kelimesi de TDK sözlüğünde bitişik olarak yazılmaktadır. Yine TDK sözlüğüne göre oysaki kelime anlamı, oysa olarak açıklanmaktadır. Oysaki, halbuki anlamında da kullanılmaktadır.

Oysaki Ayrı mı, Bitişik mi Yazılır?

TDK imla kurallarına göre bitişik olarak oysaki şeklinde yazılması gerekmektedir. Türkçe yazım kurallarına uygun yazılan tüm metinlerde oysaki şeklinde bitişik olarak yazılması gerekmektedir.

Oysaki Nasıl Yazılır?

Oysaki onu gördüğüne ne kadar çok sevinmişti.

Bu örnekte oysaki kelimesi sevinmiş olmasından sonra memnuniyetsizlik yaşanmasına vurgu yapan bir kelime olmuştur. Halbuki, oysa anlamları ile de beklenenin olmaması durumunu ifade etmemektedir.

Oysaki daha önce onunla tanışmayı ne çok istemiştim. Necati Cumalı

Bu cümlede de yaşanan mevcut durumdan hissedilen duygunun beklentiyi karşılandığına değinilmektedir. Cümle içerisinde de bitişik olarak doğru yazılmıştır.

Oysaki kelimesi sıklıkla kullanılan bağlaçlar arasında yer almaktadır. Kelime bütünü ile bağlaç olduğu için de bitişik olarak yazılmaktadır. Cümlenin başında da sonunda da bitişik olarak yazılması gerekmektedir.